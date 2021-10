Mise à jour sur les blessures de Clayton Kershaw: le lanceur des Dodgers dit qu’il « n’a pas fière allure pour octobre »

Clayton Kershaw semblait résigné vendredi à avoir terminé pour la saison 2021.

Le gaucher des Dodgers a déclaré qu’il « n’avait pas l’air génial pour octobre » après avoir dû abandonner son départ contre les Brewers en deuxième manche en raison d’un inconfort à l’avant-bras. Il a raté 2 mois et demi de début juillet à mi-septembre avec une maladie similaire.

« Je viens de sentir quelque chose dans mon coude en deuxième manche », Kershaw a déclaré, selon Alden Gonzalez d’ESPN. « Avant-bras, coude, je ne sais pas ce que c’est. C’est un peu la même chose à laquelle j’ai eu affaire. »

Il a laissé entendre à quel point la dernière blessure est grave, mais s’est exclu des séries éliminatoires. Les séries éliminatoires de Los Angeles débuteront la semaine prochaine dans le match avec joker de la Ligue nationale ou dans l’une des séries de la division NL. LA traîne les Giants par deux matchs dans l’Ouest de la NL avec deux matchs à jouer, mais il a déjà décroché au moins une place de wild card.

« Je sais que nous allons faire quelque chose de spécial cette année et je voulais en faire partie. C’est la partie la plus difficile pour moi en ce moment, c’est qu’il y a de fortes chances que ce ne soit pas génial pour octobre en ce moment. Dans l’ensemble, ça va être amusant à regarder », a déclaré Kershaw, par Gonzalez. Il a déclaré qu’il serait examiné dans « les prochains jours ».

Le directeur des Dodgers, Dave Roberts, a déclaré aux journalistes (par Juan Toribio de MLB.com), l’équipe n’est « tout simplement pas trop optimiste pour le moment » à propos de Kershaw étant donné le temps qu’il reste à la saison.

Kershaw, 33 ans, a été limité à 22 départs et 121 2/3 manches cette année en raison de blessures. Il a affiché une MPM de 3,55 et 10,65 retraits au bâton par neuf manches.

Aussi grave que soit la perte de Kershaw, la rotation de Los Angeles est suffisamment profonde pour au moins passer à travers un jeu avec joker et un NLDS de cinq matchs. Max Scherzer (1,98 ERA), Walker Buehler (2,49 ERA) et Julio Urias (3,01 ERA) sont les trois premiers partants et Tony Gonsolin (3,23 ERA) peut remplacer le n ° 4. David Price était dans la rotation du All-Star percer fin août avant de retourner à l’enclos des releveurs.

Les Dodgers ont reconstitué environ 20 matchs de l’enclos des releveurs cette année, mais ce n’est peut-être pas une bonne option en séries éliminatoires. Des restrictions d’effectif plus strictes en séries éliminatoires rendront difficile pour le front office de manipuler les postes de personnel de tangage comme il le fait en saison régulière. Un joueur qui est retiré de la liste active lors d’un tour éliminatoire n’est pas éligible pour le reste de ce tour et tout le tour suivant.