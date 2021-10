Mise à jour sur les blessures de CJ Verdell: Oregon RB quitte le match de Stanford avec un problème de jambe

Le numéro 3 de l’Oregon a perdu son meilleur porteur de ballon, CJ Verdell, à cause d’une apparente blessure au bas de la jambe au troisième quart de son match de Pac-12 samedi à Stanford.

Verdell a été transporté dans les vestiaires après avoir été examiné à l’intérieur de la tente des blessures des Ducks. Il a été blessé à la fin de la période alors que l’Oregon conduisait pour ce qui s’est avéré être un placement égalisateur.

Le junior a marqué un touché précipité plus tôt dans le quart alors que l’Oregon a commencé à monter un rallye. Il a gagné 76 verges en mêlée (63 au sol, 13 à la réception) au total avant de quitter le match. Il totalise 477 verges de mêlée en cinq matchs.

Le plus gros match de Verdell cette saison a eu lieu lors de la semaine 2 à Ohio State. Il a couru pour 161 verges et deux touchés tout en capturant trois passes pour 34 verges et un score alors que les Ducks renversaient les Buckeyes 35-28.

Travis Dye estime recevoir la majeure partie des transports pour l’Oregon en l’absence de Verdell. Dye a eu neuf rushes avant que Verdell ne soit blessé.