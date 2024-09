Mise à jour sur le rappel de cannelle dans 5 États alors que la FDA fixe le niveau de risque

Un rappel de poudre de cannelle craignant de contenir du plomb a été classé comme un risque potentiel pour la santé publique, affectant les consommateurs dans cinq États.

Le 29 août, quelque 270 sachets de poudre de cannelle Asli, vendus dans des sachets en plastique transparent de 200 ml, ont été rappelés par crainte que l’épice soit contaminée par du plomb. La Food and Drug Administration (FDA) a publié une mise à jour évaluant la gravité du cas.

L’entreprise à l’origine du produit, Asli Fine Foods de Woodridge dans l’Illinois, a émis le rappel. Cette décision intervient dans le cadre d’un rappel national de cannelle, le produit Asli étant la dernière marque ajoutée à la liste des marques retirées des magasins.

Le plomb est un métal toxique et une exposition prolongée peut entraîner des lésions cérébrales et des dysfonctionnements rénaux chez les adultes. Les bébés et les enfants peuvent souffrir de troubles du développement et de l’apprentissage.

Lundi, la FDA a classé le rappel d’Asli comme un risque sanitaire de classe II, ce qui signifie que le produit « peut entraîner des conséquences néfastes temporaires ou médicalement réversibles sur la santé ». Cette classification est également utilisée « lorsque la probabilité de conséquences néfastes graves sur la santé est faible ».

Image d’archive d’un support à épices. Un rappel national de cannelle est en cours concernant plusieurs marques, par crainte que l’épice soit contaminée par du plomb.

Il existe au total trois classes de classification de rappel de la FDA. La classe I est l’avertissement le plus grave, englobant le risque de conséquences graves pour la santé ou de décès. La classe III indique que le produit concerné n’est pas susceptible de causer des problèmes de santé.

Aucune maladie n’a été signalée jusqu’au mois dernier.

Le rappel de la marque concerne les consommateurs de cinq États. Asli a distribué sa cannelle dans des magasins de l’Illinois, du Minnesota, de l’Indiana, du Missouri et de l’Ohio. Les acheteurs qui ont acheté de la poudre de cannelle Asli de 200 ml sont invités à retourner le produit au lieu d’achat pour obtenir un remboursement complet.

Le rappel fait suite à un programme d’échantillonnage de routine mené par le ministère de la Santé et des Services aux personnes âgées du Missouri, qui a fait craindre que les produits finis contiennent du plomb.

On ne sait pas exactement comment la contamination s’est produite. Newsweek a contacté Asli Fine Foods par e-mail pour obtenir un commentaire.

La FDA a déclaré qu’il n’existe « aucun niveau connu d’exposition au plomb sans danger ». Dans une déclaration sur le rappel massif de divers produits à base de cannelle, un porte-parole de l’agence a déclaré : « D’après l’évaluation de la FDA, la consommation de ces produits pourrait contribuer à des niveaux élevés de plomb dans le sang. Exposition à long terme [months to years] « L’exposition à des niveaux élevés de plomb dans l’alimentation pourrait contribuer à des effets néfastes sur la santé, en particulier pour la partie de la population qui peut déjà avoir des niveaux élevés de plomb dans le sang en raison d’autres expositions au plomb. »

Les autres marques rappelées comprennent Gutierrez, El Chilar, Marcum, SWAD, Supreme Tradition, Compania Indillor Orientale, ALB Flavor, Shahzada, Spice Class et La Frontera.