Mise à jour sur le passage de la WWE à Netflix, modifications possibles de la liste

– Sélection combative a une mise à jour sur le prochain déménagement de la programmation de la WWE et de WWE Raw vers Netflix. Cela inclut les plans de la WWE et ce que Netflix espère avec le streaming Raw en direct sur la plateforme.

Selon le rapport, Netflix a mentionné des noms tels que CM Punk, Roman Reigns et Cody Rhodes comme superstars masculines qu’ils souhaitent voir apparaître à Raw. Cody Rhodes et Reigns font actuellement partie du roster de SmackDown. Pendant ce temps, Punk fait partie du roster de Raw. Fightful note qu’en contactant la WWE à ce sujet, la société a déclaré que les listes post-Netflix n’étaient pas encore décidées. Un haut responsable de la WWE aurait déclaré : « Les Saoudiens voulaient Yokozuna, nous voulons aussi le retour de Yokozuna, et je suis sûr que Netflix aussi », sans ajouter beaucoup de détails sur ce qui a été discuté entre les deux parties. Cela fait référence à une vieille rumeur concernant une conversation entre l’ancien président de la WWE, Vince McMahon, et le prince d’Arabie Saoudite concernant l’événement The Greatest Royal Rumble. Selon la rumeur, le prince saoudien voulait des lutteurs tels que The Undertaker, The Ultimate Warrior et Yokozuna à l’événement, sans se rendre compte que ces deux derniers étaient décédés.

Selon le rapport, les talents de la WWE n’ont pas été informés des marques sur lesquelles ils figureront après Netflix, ni s’il y aura un quelconque facteur déterminant pour les changements potentiels de liste. De plus, Fightful note que les superstars des deux rosters ont récemment assisté à un tournage commercial et vidéo de Netflix qui a eu lieu le 27 octobre. Parmi les superstars présentes au tournage commercial se trouvait le baron Corbin, qui a récemment été informé que son contrat ne serait pas renouvelé. Les autres superstars présentes au tournage commercial étaient Iyo Sky, Kairi Sane, The Motor City Machine Guns, Elektra Lopez, des membres de la LWO, et bien d’autres encore.

De plus, Cody Rhodes et Netflix ont eu des discussions sur un éventuel rôle dans un film qui n’ont pas abouti. L’Intuit Dome de Los Angeles devrait accueillir la première édition de Monday Night Raw sur Netflix. Le personnel sur place aurait été présenté comme un événement majeur. Cependant, le lieu n’a pas encore fourni de détails officiels. WWE Raw fera ses débuts sur Netflix en janvier 2025.