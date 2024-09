Mise à jour sur le Main Event prévu de WWE Bad Blood

WWE Bad Blood proposera une carte remplie de stars, et un nouveau rapport fournit une mise à jour sur le match qui clôturera le spectacle.

L’événement aura lieu à la State Farm Arena d’Atlanta, en Géorgie. Cela a conduit de nombreuses personnes à supposer que le champion incontesté de la WWE, Cody Rhodes, serait la tête d’affiche du spectacle.

Cependant, il y a eu une certaine confusion à propos de la situation. USA Network a publié un article qui suggérait que le match Hell in a Cell entre CM Punk et Drew McIntyre serait l’événement principal. Étant donné la puissance des stars, cela aurait également du sens. Punk et McIntyre sont en conflit depuis des mois, et ce sera probablement le coup d’envoi.

Sean Ross Sapp de Combatif (via Sélection combative) rapporte que, au moment où Rhodes et Roman Reigns ont déposé leur segment à Georgia Tech, le plan interne prévoyait que leur match contre The Bloodline clôturerait l’événement en direct premium. Rhodes est originaire de la région, et Sapp écrit également que le lien de Reigns avec la région en tant qu’ancienne star du football de Georgia Tech était également un facteur. Reigns a été nommé First-Team All-ACC pendant son séjour là-bas.

Comme toujours, les plans peuvent changer, mais le match par équipe qui fait beaucoup parler de lui est actuellement prévu pour se dérouler en dernier.

WrestleZone couvrira WWE Bad Blood lors de sa diffusion le 5 octobre.

EN RAPPORT: Aperçu de WWE RAW (23/09/24)