Mise à jour sur le cyclone à la bombe – au moins 50 morts avec des corps retrouvés congelés dans des voitures alors qu’une tempête de monstres record frappe les États-Unis

Au moins 50 personnes auraient été tuées alors qu’une énorme tempête hivernale continue de frapper les États-Unis.

Des milliers d’Américains sont toujours sans électricité et des conducteurs ont été retrouvés morts dans leurs voitures après avoir été bloqués sur des autoroutes et des autoroutes enneigées.

Des voitures ont été abandonnées sur les routes et les autoroutes au milieu de la tempête hivernale qui a frappé les États-Unis Crédit : AP

Les véhicules ont été recouverts de neige et de congères, laissant certains véhicules d’urgence coincés Crédit : Reuters

Les températures ont plongé à un froid dangereux de -53F à Sioux Falls, dans le Dakota du Sud, lorsque le refroidissement éolien a été pris en compte à l’approche de Noël, selon le National Weather Service.

On craint qu’au moins 46 personnes aux États-Unis ne soient décédées, et quatre décès supplémentaires ont été signalés en Colombie-Britannique, au Canada.

Les responsables ont révélé que 13 personnes avaient été retrouvées mortes à Buffalo, New York, au milieu du cyclone à la bombe et ont averti que le nombre de morts allait probablement augmenter.

William “Romello” Clay a été nommé comme l’une des victimes après avoir été retrouvé mort.

Il a disparu dans la tempête de neige vendredi après avoir quitté son domicile pour se rendre au magasin.

Des corps auraient été retrouvés dans leurs véhicules sur les autoroutes le long de Cheektowaga, New York.

Au moins 12 victimes ont été signalées dans le comté d’Erie, avec des âges compris entre 26 et 93 ans.

Les autorités ont révélé que 10 personnes dans l’Ohio ont été tuées, tandis que six personnes sont mortes dans des accidents au Missouri, au Kansas et au Kentucky.

Mark Poloncarz, directeur du comté d’Erie, a révélé que certains automobilistes étaient coincés dans leur véhicule depuis deux jours.

Il a ajouté: “Certains ont été trouvés dans des voitures, d’autres ont été trouvés dans la rue dans des bancs de neige.”

Ditjak Ilunga, du Maryland, se rendait en Ontario pour célébrer les fêtes lorsqu’il a été pris dans la tempête de neige à Buffalo.

Lui et ses filles ont passé des heures bloqués dans leur SUV avant de prendre la décision radicale d’abandonner son véhicule et d’essayer de se diriger vers un abri anti-tempête.

Ilunga a déclaré à l’AP : “Si je reste dans cette voiture, je vais mourir ici avec mes enfants.”

Il a porté sa fille Destiny, âgée de six ans, sur son dos, tandis que sa sœur Cindy, 16 ans, a transporté leur chien poméranien en lieu sûr.

Des voitures ont été vues assises sur des allées et abandonnées sur des routes recouvertes de neige.

Pendant ce temps, 43 pouces de neige ont été enregistrés à l’aéroport de Buffalo Niagara dimanche matin.

L’aéroport doit rester entièrement fermé jusqu’à 11 h HE le 27 décembre.

Buffalo a vu jusqu’à présent 92,7 pouces de neige au cours de la saison 2022-2023 – à seulement trois pouces de son record absolu.

‘UNE FOIS DANS UNE VIE’

La saison d’hiver est mesurée entre le 1er juillet et le 30 juin, selon NWS fonctionnaires.

Des rafales de 30 à 40 mph ont fouetté la neige dans les airs, rendant extrêmement difficile pour les conducteurs de naviguer sur les routes dangereuses.

La gouverneure de New York, Kathy Hochul, a qualifié l’événement météorologique monstre de catastrophe “épique, unique dans une vie”.

Elle a déclaré aux journalistes: “Nous avons maintenant dépassé l’ampleur de cette tempête, dans son intensité, la longévité, la férocité de ses vents.”

Elle a averti que les dégâts causés par la tempête sont “dévastateurs”.

Hochul a ajouté : « Il va dans une zone de guerre. Les véhicules le long des routes sont choquants.

Au moins 500 sauvetages ont été effectués par la police d’État qui a lutté dans les conditions polaires.

Hochul a révélé qu’un sauvetage consistait à accoucher d’un bébé, tandis que des personnes âgées étaient transportées d’urgence dans des hôpitaux.

Mais, a-t-elle dit, les véhicules « ne peuvent pas traverser les conditions ».

Les responsables ont averti que la chute des températures peut entraîner une augmentation de la pression artérielle et une «contraction» des artères.

John Burns, un senior qui vit à Buffalo, a déclaré à Reuters que lui et sa famille avaient été piégés à l’intérieur pendant 36 heures par la tempête.

Il a dit: “Il ne s’est rien passé pendant deux jours.”

Et Lauren Wickert a déclaré au Telegraph : “C’était apocalyptique, c’était fou.”

“APOCALYPTIQUE”

« Ils ont commencé à labourer et nous suivons la carte. Mais quand ils nous parviendront, cela reste à déterminer.

La tempête hivernale a provoqué un chaos généralisé dans les voyages à travers le pays.

Plus de 2 800 vols à l’intérieur, à l’entrée ou à la sortie des États-Unis ont été annulés dimanche à 22 h HE, selon FlightAware.

Denver International a enregistré le plus d’annulations, tandis que Hartsfield-Jackson à Atlanta, en Géorgie, a terminé deuxième.

Et plus de 100 vols à l’aéroport de Baltimore/Washington ont été annulés au cours des seules dernières 24 heures, selon WBAL.

Cela survient après l’annulation de plus de 3 400 vols la veille de Noël.

Des logements temporaires ont été mis en place dans le cadre des efforts visant à aider les Américains bloqués et sans abri.

Les habitants de Louisville, dans le Kentucky, se sont accroupis dans la Broadbent Arena de 6 600 places alors que les températures plongeaient à 40 degrés en dessous de la moyenne.

L’association caritative Another Way distribue des repas et des couvertures et fournit des soins médicaux aux personnes dans le besoin.

La locale Treva Voughn a déclaré à WHAS-TV: “J’ai l’impression que c’est une bénédiction pour moi.

“Ils se sont mis en quatre et je suis sûr que cela coûte beaucoup d’argent et beaucoup d’attention. Beaucoup d’amour et d’attention.”

Et la superviseure Sharon Allgeier a ajouté : “Ils peuvent simplement trouver leur propre endroit où se réfugier, vous savez, tout ce qu’ils doivent faire pour se sentir à l’aise.”

Des milliers d’Américains se sont retrouvés sans électricité, mais l’électricité est en cours de rétablissement.

Selon PowerOutage.US, au moins 250 000 Américains étaient dans le noir vers 8 h HE le matin de Noël.

Plus de 29 000 habitants du Maine sont sans électricité, tandis que plus de 13 000 New-Yorkais restent actuellement touchés.

Le Service météorologique national a émis un avertissement de gel dur pour les Géorgiens, car les températures pourraient plonger à des niveaux glaçants de 22F.

Les propriétaires ont été invités à prendre des mesures afin d’éviter que les tuyaux des conduites d’eau n’éclatent.

Des maisons du comté d’Erie, à New York, ont été enterrées par la neige Crédit : Alamy