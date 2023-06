Mise à jour sur l’arrestation de Nicola Sturgeon: le SNP sous pression pour suspendre l’ancien premier ministre après son arrestation

Nicola Sturgeon, la plus ancienne dirigeante du gouvernement semi-autonome d’Écosse, a pris le monde politique par surprise lorsqu’elle a annoncé sa démission en février, affirmant qu’elle était devenue trop conflictuelle pour mener son pays à l’indépendance.

Les Écossais ont rejeté la fin de l’union vieille de plus de 300 ans avec l’Angleterre de 55% à 45% lors d’un référendum de 2014, mais le vote sur le Brexit deux ans plus tard et la gestion par l’Écosse de la pandémie de COVID-19 ont apporté un nouveau soutien à l’indépendance.