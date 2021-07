Mise à jour sur l’agression de Barbara Boxer

DONALD Trump a déclaré que l’ancienne sénatrice californienne Barbara Boxer avait été victime des « démocrates détruisant nos villes avec Defund the Police ».

Boxer a été agressé et cambriolé à Oakland, en Californie, lundi.

Trump a blâmé les démocrates pour l’attaque contre l’ancien Sen Boxer Crédit : Getty Images – Getty

Boxer a été attaqué et agressé à Oakland Crédit : Getty

« L’ancienne sénatrice californienne Barbara Boxer a été sauvagement agressée et volée hier à Oakland, où elle a financé la police », a écrit Trump dans un communiqué publié mardi.

« Nos grandes villes, comme New York, Détroit, San Francisco et tant d’autres, sont devenues un paradis pour les criminels à cause des démocrates.

« Nous devons redonner le pouvoir à la police ou l’Amérique ne sera jamais en sécurité.

« Nous ne pouvons pas laisser les démocrates communistes détruire nos grandes villes.

« Si nous ne les arrêtons pas, nos communautés et notre pays seront perdus à jamais. »

QU’EST-IL ARRIVÉ AU BOXEUR ?

Boxer, 80 ans, a été agressée lundi par un agresseur qui l’a poussée dans le dos, lui a volé son téléphone portable et a sauté dans une voiture en attente.

Un représentant de son bureau a déclaré que l’ancienne membre du Congrès était « reconnaissante de ne pas avoir été grièvement blessée ».

Boxer, qui a été membre du Congrès pendant 34 ans avant de prendre sa retraite, a déclaré qu’elle était « secouée » à la suite de l’incident.

« Il m’a poussé très fort … et avant que je puisse le suivre, il a attrapé mon téléphone », a déclaré Boxer à l’affilié de CNN, KPIX.

« Je criais au gamin ‘Pourquoi ferais-tu ça à une grand-mère ?’ mais il s’en moque », a déclaré Boxer dans l’interview.

L’incident fait actuellement l’objet d’une enquête et le service de police offre jusqu’à 2 000 $ en récompense pour les informations entourant l’affaire.

L’ancienne députée de 80 ans a déclaré qu’elle avait été secouée par l’attaque Crédit : Getty