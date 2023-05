Mise à jour sur la vente des Sénateurs : pourquoi cela prend-il si longtemps ? Le dernier sur ce que nous entendons

Gary Bettman a essayé de nous avertir.

« Nous ne sommes pas chronométrés, le but est de bien faire les choses. Et si cela prend un peu plus de temps, cela prend un peu plus de temps », a déclaré Bettman le 27 mars. « Alors tout le monde respire profondément. Asseyez-vous et nous traverserons ce processus et nous en sortirons de l’autre côté avec un nouveau propriétaire vraiment bon et fort.

Mais près de deux mois après que le commissaire de la LNH a fait ces commentaires, il semble que de nombreux partisans d’Ottawa aient perdu patience face au processus de vente des Sénateurs. Nous nous rapprochons du mois de juin sans aucune résolution sur la nouvelle propriété à Ottawa. Il est possible que nous connaissions les deux finalistes de la Coupe Stanley avant que l’identité du nouveau propriétaire des Sénateurs ne soit révélée.

Au cours des dernières 48 heures, j’ai communiqué avec un certain nombre de sources directement liées au processus de vente. Même s’il s’agissait d’un long week-end au Canada, il était évident qu’il y avait eu des négociations et des conversations fébriles entre les soumissionnaires et Galatioto Sports Partners (GSP), la société basée à New York chargée de gérer la vente, au cours des 72 dernières heures.

Je tiens à souligner que tout ce que vous lisez dans cette colonne est susceptible de changer, étant donné qu’il s’agit d’une situation extrêmement fluide. Nous pouvons soudainement voir GSP rendre une décision et publier un communiqué de presse, rendant la majeure partie de cette colonne inutile. Mais étant donné l’intérêt suscité par ce sujet, j’ai pensé qu’il était impératif de donner à nos lecteurs une mise à jour sur l’état d’avancement des choses dans une autre semaine cruciale du processus de vente.

Un enchérisseur préféré n’a pas encore été sélectionné

Je sais qu’il y a eu beaucoup de rumeurs et de conjectures suggérant que Michael Andlauer a déjà été nommé nouveau propriétaire des Sénateurs. Au moment d’écrire ces lignes, ce n’est pas quelque chose que je peux confirmer avec précision. Cela pourrait-il arriver à tout moment? Absolument.

Mais en ce moment, je crois fermement que plusieurs groupes sont toujours en lice. Et j’ai l’impression qu’il ne s’agit pas seulement d’une course à deux chevaux entre Andlauer et la famille Kimel. Je crois qu’au moins l’un des autres groupes – dirigé par Steve Apostolopoulos ou Neko Sparks – est toujours un candidat légitime. Il y a même un scénario où je pense que les deux sont toujours en jeu parce que je ne suis pas sûr que quelqu’un ait été explicitement informé qu’il était hors course. Il me semble que ces offres ont été approfondies, complètes et compétitives.

Si l’une des offres était vraiment en avance sur les autres, je pense que nous aurions déjà vu la clôture.

Apostolopoulos est intéressant pour moi, car sa candidature est vraiment entourée de mystère. Extérieurement, personne ne semble avoir une idée précise de son partenaire dans cette offre. Il y a même eu un débat quant à savoir s’il soumettrait ou non une offre avant la date limite de lundi dernier, mais je ne serais pas entièrement choqué si son offre était celle qui éclipsait la barre du milliard de dollars.

Il a été très difficile de maîtriser les choses, car je pense que la LNH, le GSP et le domaine de la famille Melnyk ont ​​fait un très bon travail pour garder ces négociations dans un coffre-fort depuis que les offres finales ont été soumises le 15 mai. Si vous remarquez, il n’y a pas eu trop de fuites au cours des derniers jours dans ce processus.

S’il y a un favori ou un cheval de tête, ces trois parties – la LNH, le GSP et le domaine Melnyk – sont les seules à le savoir. Le reste d’entre nous ne fait que jouer à un jeu de devinettes très éduqué.

L’offre Sparks semble être en vie en ce moment

L’un des jokers dans ce processus est l’offre présentée par Sparks.

Au cours du week-end, il y a eu une poignée d’annonces liées à leur candidature. Vendredi, la star de la piste Donovan Bailey a annoncé qu’il était partenaire de l’offre des Sparks. Samedi, le comédien Russell Peters a emboîté le pas. Et puis à 17 h 45 HE le lundi de la fête de Victoria – un moment étrange pour que les nouvelles soient révélées – un communiqué de presse a été diffusé annonçant que les investisseurs de l’émission télévisée « Dragon’s Den » avaient également rejoint l’offre Sparks.

À tout le moins, je peux confirmer que le groupe Sparks est très en lice depuis mardi après-midi. Encore une fois, je pense que c’est un exercice inutile de considérer quelqu’un comme favori ou de dire qu’il respire la confiance à ce stade.

Mais je vais simplement transmettre que l’offre Sparks donne maintenant l’impression d’être prise au sérieux dans ce processus.

J’ai vu le globe oculaire collectif rouler parmi les partisans des Sénateurs sur les médias sociaux lorsque le groupe Sparks a ajouté un autre nom important à son mélange. Et je sais que beaucoup de gens pensent qu’il y a beaucoup trop d’investisseurs à leur goût dans le groupe Sparks.

Lorsque Bettman est arrivé en ville en mars, c’était une préoccupation spécifique que j’ai abordée avec lui. L’une des choses que j’avais glanées en mars était que le groupe Sparks pouvait avoir une structure compliquée, remplie de nombreux investisseurs. Au moins, cette perception n’a fait que s’intensifier ces dernières semaines.

J’ai donc demandé directement à Bettman le 27 mars : « La ligue ou le conseil des gouverneurs ont-ils une préférence en termes de structure de propriété ? Êtes-vous d’accord s’il y a un consortium avec plusieurs personnes ou préférez-vous une voix unique ?

Sa réponse a été plutôt courte, mais il a dit : « Le diable est dans les détails. Nous l’examinerons quand il viendra, mais la spéculation n’aide pas.

Nous en sommes donc au point où la ligue examine ces détails avec un peigne fin. Si leur structure de propriété est trop risquée ou volatile, je ne les vois pas continuer avec le groupe Sparks. La ligue ne veut pas d’une situation où elle trouverait les Sénateurs d’Ottawa en péril financier dans 24 à 36 mois. Cela doit être une entreprise stable et profondément financée. Il ne peut pas être construit sur un château de cartes, car la LNH ne peut pas vendre une franchise pour environ 1 milliard de dollars américains pour la voir se retourner et déposer son bilan peu de temps après.

Cela devra également passer l’approbation du conseil des gouverneurs à un moment donné dans les semaines à venir et la ligue ne peut pas se permettre l’erreur de relations publiques consistant à voter au conseil uniquement pour faire rejeter une offre.

Traduction : si le groupe Sparks sort victorieux d’une manière ou d’une autre, ce sera avec un plan d’affaires fiable qui recevra l’approbation de Bettman.

Ils veulent bien faire les choses.

Une source m’a donc suggéré que plus nous restons longtemps sans annonce officielle, plus il est enclin à penser que le groupe Sparks est sérieusement pris en considération.

Y a-t-il encore une possibilité de fusion ?

Une idée que j’ai mentionnée dans ma colonne la semaine dernière, qui semble toujours avoir des jambes, c’est qu’il pourrait y avoir un mariage de deux soumissionnaires ensemble. Concrètement, on parle encore d’une fusion entre les groupes Andlauer et Kimel.

Personnellement, je ne vois pas l’avantage pour l’une ou l’autre des parties.

Andlauer est actuellement un investisseur minoritaire dans les Canadiens de Montréal, tandis que la famille Kimel détenait auparavant une petite participation dans les Penguins de Pittsburgh. Apparemment, ils voulaient avoir leurs propres offres pour les Sénateurs parce qu’ils ont soif de contrôler complètement une franchise de la LNH pour la première fois de leur vie. Il semblerait contre-intuitif pour Andlauer de vendre sa part des Canadiens de Montréal pour devenir copropriétaire des Sénateurs d’Ottawa.

Mais en date de mardi après-midi, c’est toujours une idée lancée par plusieurs sources. Une personne a suggéré que nous pourrions voir une structure similaire à la façon dont MLSE – la société mère des Maple Leafs de Toronto – est aménagée.

Dans le scénario d’Ottawa, Andlauer et Kimel possèdent peut-être chacun 37,5 % de l’équipe. Les investisseurs et partenaires locaux en détiennent 15 %, tandis que la famille Melnyk en conserve 10 %. Cette structure ne serait pas trop compliquée et donnerait techniquement à Andlauer et Kimel plus de pouvoir qu’ils n’en ont vu dans une salle de conférence de la LNH dans le passé. Ils seraient répertoriés comme copropriétaires et une grande partie des principales décisions seraient prises en tandem, probablement par la création d’un conseil d’administration.

Les Kimel ont des connaissances et une expertise dans le domaine de l’immobilier, tandis qu’Andlauer s’intéresse vivement au hockey. Alors peut-être que cela pourrait être un partenariat très naturel et réussi. (Bien qu’on m’ait dit que si le groupe Kimel remportait cette offre, ils viendraient à la table avec un département d’opérations et d’analyse de hockey très robuste. Et ils ont des idées uniques sur la croissance du jeu et la diversification du sport aussi) .

Je pense toujours que le meilleur scénario pour chacun de ces groupes est de sécuriser l’offre par eux-mêmes.

Mais si la ligue les veut vraiment en tant que propriétaires, c’est peut-être une solution de contournement qui leur permettrait à la fois de posséder une partie importante de l’équipe. Je crois que c’est un scénario à long terme, mais je ne pense pas qu’il soit totalement mort pour l’instant.

Et je me demande comment les groupes Apostolopoulos et Sparks réagiraient à un rebondissement comme celui-ci à la onzième heure. Lanceraient-ils un drapeau de défi et s’opposeraient-ils au processus ?

Quand verrons-nous la fermeture ?

Je pense toujours qu’il y a une chance que cette vente dépasse le milliard de dollars américains, ce qui est ahurissant si l’on considère que les Sénateurs sont un club canadien à petit marché. Et c’est peut-être le nombre magique pour que GSP fasse que cela fonctionne. Peuvent-ils amener un groupe à présenter un plan stable et fiable qui respecte un prix de 1 milliard de dollars ?

Si rien d’autre, je pense que GSP a utilisé la semaine dernière pour aider à tirer un peu plus du prix final. Ces offres contraignantes avaient un certain degré de flexibilité et il y a probablement eu des négociations sur le prix de vente au cours des sept derniers jours.

Mais il y a une certaine frustration qui commence à se glisser dans le processus pour les soumissionnaires, qui veulent voir une fermeture ici après avoir été sur des montagnes russes émotionnelles pendant plusieurs semaines. Si vous pensez que cela vous a épuisé en tant que fan des Sénateurs, imaginez simplement faire partie du groupe qui a investi des milliers de dollars et des heures dans ce processus.

Je pense que toutes les personnes impliquées dans le processus pensent que nous atteignons maintenant la fin du jeu. Obtenir une résolution d’ici mercredi pourrait être un peu optimiste, mais je pense que tout pointe vers une annonce à un moment donné avant vendredi de cette semaine.

Mais il est important de rappeler aux partisans d’Ottawa qu’il n’y aura qu’une vente conditionnelle de la franchise.

Nous avons encore probablement plusieurs semaines de processus d’approbation à l’horizon, ce qui signifie qu’un transfert de propriété complet pourrait ne pas avoir lieu avant le repêchage de la LNH à Nashville au plus tôt.

(Photo : André Ringuette / NHLI via Getty Images)