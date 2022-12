Mise à jour sur la tempête hivernale Elliott: le nombre de morts dans le blizzard grimpe à Buffalo alors que les Américains sont aux prises avec le chaos des voyages

La communauté de Buffalo a lutté contre les pannes de courant

La tempête de neige s’est accompagnée de pannes d’électricité, dont la plupart sont maintenant résolues, mais beaucoup ont dû improviser dans des conditions difficiles.

Shahida Muhammad a déclaré à WKBW qu’une panne avait coupé l’alimentation du ventilateur de son fils d’un an. Elle et le père de l’enfant ont administré manuellement des respirations de vendredi à dimanche, lorsque les sauveteurs ont vu ses messages désespérés sur les réseaux sociaux et sont venus à leur aide. Elle a dit que son fils allait bien malgré l’épreuve et l’a décrit comme “un combattant”.

Dans une cabane de fortune dans son salon, Trisha LoGrasso était encore blottie lundi autour d’un radiateur d’appoint avec trois de ses enfants et le petit ami de sa fille aînée. La température à l’intérieur de sa maison de Buffalo était de 42 degrés (5,5 C). Elle était sans chauffage à cause d’une fuite de gaz et des tuyaux éclatés l’ont laissée sans eau courante.

“J’ai vécu ici toute ma vie, et c’est la pire tempête que j’aie jamais vue”, a déclaré l’homme de 48 ans.

Melissa Osmon et son mari James ont été privés d’électricité pendant plus de 72 heures dans la banlieue de Buffalo à Williamsville et se retiraient dans leur voiture pour rester au chaud pendant des heures.

“Nous avons même regardé le match des Buffalo Bills sur notre téléphone”, a déclaré Osmon, parlant par téléphone depuis son GMC Acadia.