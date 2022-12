Mise à jour sur la tempête hivernale Elliott: Blizzard tue 56 personnes et immobilise 17 000 vols dans des conditions de zone de guerre

“Situation dangereuse” à Buffalo alors que la tempête tue des dizaines de personnes aux États-Unis

L’une des tempêtes de Noël les plus froides de mémoire moderne a fait au moins 56 morts aux États-Unis.

La morsure glacée de la tempête hivernale Elliott a vu les températures chuter à des niveaux record dans certaines parties du Montana, de la Pennsylvanie et du Wyoming, et a fait des ravages sur les projets de voyage de Noël.

Les autorités de l’ouest de New York ont ​​signalé 27 décès dans la seule région de Buffalo, qui a été la plus touchée. Plusieurs personnes ont été retrouvées mortes dans leurs voitures après s’être retrouvées bloquées dans des conditions de voile blanc.

La gouverneure de New York, Kathy Hochul, originaire de Buffalo, a été stupéfaite par ce qu’elle a vu, en disant : « C’est [like] aller dans une zone de guerre, et les véhicules le long des routes sont choquants.

Plus de 19 643 vols de compagnies aériennes américaines ont été retardés et au moins 5 779 ont été annulés, selon le service de suivi des vols FlightAware.

Environ 20 000 vols ont été annulés au cours du long week-end, laissant des milliers de voyageurs bloqués dans les aéroports à Noël.

Des vents puissants s’étendaient de la frontière canadienne au sud jusqu’au Rio Grande, à la côte du golfe et au centre de la Floride, et du nord-ouest du Pacifique à la côte est. Le refroidissement éolien a conduit les températures à -40 ° C dans certaines parties des États de l’ouest.

Le gouverneur Hochul a déclaré que la tempête “entrera dans l’histoire comme la plus dévastatrice” à avoir jamais frappé l’État.