Mise à jour sur la situation des incendies de forêt dans l’Okanagan prévue pour 11 h samedi

Les états d’urgence provinciaux et locaux sont maintenant déclarés autour de l’Okanagan

Le district régional de Central Okanagan (RDCO) ainsi que BC Wildfire Services et d’autres fourniront une mise à jour à 11 heures (Jordy Cunningham / Capital News)

Le district régional du centre de l’Okanagan (RDCO) fournira une mise à jour sur la situation actuelle des incendies de forêt à Kelowna à 11 h le samedi 19 août.

Des représentants du RDCO, des BC Wildfire Services, de la GRC et des services d’urgence seront tous présents pour fournir une mise à jour et répondre aux questions du mieux qu’ils peuvent.

Black Press Media aura un journaliste qui couvrira la réunion.

Plus à venir.

@cunninghamjordy

[email protected]

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

Dernières nouvellesDistrict régional du centre de l’OkanaganKelownaOkanagan