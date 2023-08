Mise à jour sur la santé – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Matt Baron/BEI/Shutterstock

Tori Kelly est à la maison et se repose après avoir été transporté d’urgence à l’hôpital le dimanche 23 juillet pour des caillots sanguins. C’est selon une source pour TMZ, qui a rapporté le lundi 31 juillet que la chanteuse avait été renvoyée du centre médical Cedars-Sinai de Beverly Hills pour rentrer chez elle et se reposer, et « pour l’instant, elle se sent mieux ». Le point de vente a également rapporté que les médecins de l’hôpital de renommée mondiale ne savent toujours pas ce qui a causé les caillots sanguins autour de ses poumons et dans ses jambes, et elle aura besoin de « contrôles réguliers » pour surveiller son état.

TMZ a été le premier à signaler le 24 juillet que Tori s’était effondré lors d’un dîner au centre-ville de Los Angeles avec des amis la veille. Son rythme cardiaque aurait augmenté avant qu’elle ne perde connaissance, et elle a ensuite été transportée d’urgence à l’hôpital. Encore plus effrayant, elle aurait été «inconsciente et inconsciente» pendant le séjour en soins intensifs à l’hôpital.

Plus à propos Tori Kelly

Le mercredi 26 juillet, son mari depuis cinq ans, André Murillo, fans mis à jour avec de bonnes nouvelles. « Tori sourit à nouveau et se sent plus fort », a-t-il révélé via des histoires Instagram à l’époque. « Pas complètement hors des bois mais nous voyons le soleil. J’attends juste quelques réponses supplémentaires. Votre amour et votre gentillesse ont été écrasants. Merci beaucoup! »

Un jour plus tard, la star de country bien-aimée elle-même a rompu son silence pour s’adresser directement à ses « amis » avec une longue et sincère déclaration. « Comme vous l’avez peut-être entendu, je fais face à des problèmes de santé inattendus », a-t-elle écrit via Instagram le 27 juillet. « Ces derniers jours ont été effrayants, mais je peux sentir vos prières et je ne peux pas m’empêcher de penser à vous. Je me sens plus fort maintenant et plein d’espoir, mais malheureusement, il y a encore des choses à découvrir. Je suis tellement reconnaissant envers les incroyables médecins et infirmières qui se sont occupés de moi.

« Bien sûr, j’ai le cœur brisé à propos de toutes les choses que j’avais prévues pour cette semaine de sortie de mon EP », a-t-elle noté la sortie du Tori L’EP devrait être diffusé le 28 juillet. Tori a conclu le message avec amour pour ses fans. « Je vous aime tous tellement, et je suis vraiment submergée par tout l’amour et les soins que j’ai reçus », a-t-elle écrit en partie dans la déclaration. « Merci du fond du coeur! »

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Lien connexe En rapport: Le mari de Tori Kelly : tout ce qu’il faut savoir sur André Murillo et leur relation

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.