Mise à jour sur la santé du courageux Freddie Flintoff alors qu’il se remet d’horribles blessures dans l’accident de Top Gear

UNE MISE À JOUR a été donnée sur la santé de Freddie Flintoff après son horrible crash de Top Gear.

Les initiés disent que la légende du cricket, 45 ans, a subi des blessures horribles à la mâchoire et des côtes cassées lors de l’écrasement presque fatal de décembre.

Des initiés disent que Freddie Flintoff a subi des blessures horribles dans son accident de voiture presque mortel en décembre

Freddie tournait une cascade pour Top Gear et la voiture dans laquelle il se trouvait n'était pas équipée d'airbags, révèle The Sun

Une source a déclaré au Sun: « La BBC a tenu à garder un œil sur l’étendue des blessures de Freddie pour des raisons évidentes.

« L’accident en lui-même était bien pire que quiconque ne le réalise vraiment — c’est difficile à mettre en mots, vraiment ; ce qu’il a vécu est tout simplement inimaginable.

« Mais essentiellement, la voiture s’est retournée à grande vitesse, et Freddie – qui s’est également cassé des côtes – est naturellement traumatisé par tout cela.

« Il a été incroyablement courageux et stoïque, et heureusement, il devient plus fort.

« Il prend juste les choses semaine après semaine. »

Cela vient après que The Sun ait révélé un catalogue d ‘«échecs» de la BBC avant le crash.

Cela incluait le fait que Freddie ne portait pas de casque, tandis que la voiture de sport Morgan Super 3 à 130 mph qu’il conduisait n’était pas équipée d’un airbag.

Le présentateur populaire a fait face à une attente angoissante de 45 minutes pour une ambulance aérienne et aucune civière médicale n’a pu être localisée pour lui.

La source a ajouté: « Un très jeune producteur, au début de la vingtaine, a effectivement signé l’ensemble de la cascade.

« Certains membres de l’équipage ont simplement le sentiment que des contrôles et des mesures insuffisants ont été effectués à l’approche.

« Le sentiment est que certaines des cascades de conduite étaient effectuées à bas prix afin d’économiser de l’argent. Des leçons ont été apprises.

Le Beeb – qui s’est déjà publiquement excusé auprès de l’ancien héros du cricket anglais – a mené une enquête approfondie sur l’accident survenu sur la piste d’essai de Top Gear à l’aérodrome de Dunsfold Park dans le Surrey. Mais les conclusions sont gardées secrètes.

Plus tôt cette semaine, The Sun a révélé que l’avenir du salon de l’automobile culte de longue date « est en jeu »

Des bulldozers ont été vus sur le célèbre aérodrome en train de travailler sur le développement de logements.

Le mois dernier, la responsable du contenu de la BBC, Charlotte Moore, a révélé que le tournage de la série 34 de Top Gear avait été annulé.

Elle a déclaré: « Ma priorité pour le moment est de soutenir Freddie tout au long de son rétablissement, donc je pense qu’il serait vraiment inapproprié pour nous de reprendre le tournage maintenant. »

Elle a ajouté: « Je pense que nous devons parler de ce que Freddie veut faire. »

L'ancien as du cricket anglais ne portait pas non plus de casque à l'époque