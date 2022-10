Mise à jour sur la santé de Salman Rushdie en tant qu’auteur est laissé aveugle d’un œil et ne peut utiliser qu’une seule main après une attaque au couteau d’horreur

SALMAN Rushdie a été laissé aveugle d’un œil et ne peut utiliser qu’une seule main, selon une mise à jour de santé.

Rushdie a été poignardé jusqu’à 15 fois devant des spectateurs horrifiés à New York après avoir subi des années de menaces de mort pour son roman The Satanic Verses.

Salman Rushdie a été poignardé plusieurs fois lors d’un événement à New York plus tôt cette année Crédit : AP

L’écrivain anglo-indien est aveugle d’un œil et ne peut utiliser qu’une seule main, selon son agent Crédit : Reuters

L’agresseur accusé de Rushdie, Hadi Matar, serait “surpris” que l’homme de 75 ans ait survécu Crédit : AP

L’écrivain d’origine indienne a subi une intervention chirurgicale d’urgence après avoir été poignardé au cou et à l’estomac et a subi des blessures par perforation à l’œil droit et à la poitrine et une profonde coupure à la cuisse droite.

Son agresseur présumé Hadi Matar, 24 ans, a été arrêté sur les lieux et serait “surpris” que l’homme de 75 ans ait vécu.

L’agent de Rushdie, Andrew Wylie, a révélé pour la première fois les blessures atroces de l’auteur dans une interview accordée au journal espagnol El Pais.

Wylie a déclaré que la légende de l’écriture avait subi des blessures “profondes” et avait perdu la vue d’un œil.

“Il a subi trois graves blessures au cou et a perdu la mobilité d’une main parce que les nerfs ont été coupés par les coups de couteau”, a expliqué Wylie.

“Et il a subi 15 autres blessures à la poitrine et au torse. C’était donc une attaque brutale.”

Wylie a refusé de dire si Rushdie était toujours à l’hôpital, mais a déclaré que son client “survivra”.

Avec l’Iran ordonnant un arrêt de mort – également connu sous le nom de fatwa – contre Rushdie, la menace d’assassinat n’a jamais été loin de l’esprit du couple, a déclaré Wylie.

Il a déclaré : « Le principal danger auquel il a été confronté tant d’années après l’imposition de la fatwa vient d’une personne au hasard sortant de nulle part et attaquant [him].

“Donc, vous ne pouvez pas vous protéger contre cela parce que c’est totalement inattendu et illogique. C’était comme John Lennon[‘s murder].”

Rushdie était présenté pour donner une conférence à des centaines de personnes sur la liberté artistique lorsqu’un homme s’est précipité sur scène et s’est jeté sur le romancier, qui vit avec une prime sur la tête depuis la fin des années 1980.

Les participants horrifiés se sont précipités à son aide avec des images de la scène montrant Rushdie allongé sur la scène alors qu’une foule l’entourait.

On pouvait voir du sang éclaboussé sur un écran dans l’amphithéâtre et sur une chaise sur laquelle Rushdie était assis.

La dictature iranienne a célébré l’attaque d’horreur – qualifiant Rushdie d'”apostat” et d'”hérétique” alors qu’elle louait son agresseur pour “avoir déchiré le cou de l’ennemi de Dieu avec un couteau”.

Il y a plus de 30 ans, le régime a appelé à l’assassinat de Rushdie, le forçant à se cacher.

Rushdie, qui est né dans une famille musulmane cachemirienne à Bombay, aujourd’hui Mumbai, avant de déménager au Royaume-Uni, a longtemps fait face à des menaces de mort pour son quatrième roman, The Satanic Verses.

Il a été interdit dans de nombreux pays à forte population musulmane lors de sa publication en 1988.