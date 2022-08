Mise à jour sur la santé de Raju Srivastava : Sunil Pal dit que « Gajodhar Bhaiya » est stable et se remet bien ; demande aux fans de ne pas croire les rumeurs [Watch]

Le comédien populaire Raju Srivastava a été transporté d’urgence à l’AIIMS à New Delhi après avoir subi une crise cardiaque alors qu’il s’entraînait au gymnase. Bientôt, des rumeurs de décès ont commencé à faire le tour d’Internet suite aux informations faisant état de la détérioration de la santé du comédien. Son collègue comédien Sunil Pal a maintenant partagé que “Gajodhar Bhaiya” est stable et se remet bien. Il a demandé aux fans de ne pas croire les rumeurs et de continuer à prier pour son prompt rétablissement. Apparemment, l’acteur et comédien de stand-up de 58 ans courait sur le tapis roulant lorsqu’il a subi l’arrêt cardiaque.