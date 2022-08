Mise à jour sur la santé de Raju Srivastava: Sunil Pal affirme que le comédien peut être retiré du ventilateur aujourd’hui

Raju Srivastava est aux soins intensifs sous assistance respiratoire depuis son admission à l’Institut indien des sciences médicales (AIIMS) à Delhi à la suite d’un arrêt cardiaque le 10 août. Il y a quelques jours, son état s’est détérioré et il a été signalé que le le comédien était presque en état de mort cérébrale et son cœur ne fonctionnait pas correctement non plus. Son collègue comédien et ami Sunil Pal a maintenant affirmé que Raju pourrait être retiré du ventilateur aujourd’hui alors que son état s’améliore.

Sunil Pal a déclaré que si Srivastava continue de montrer des progrès, comme il l’a fait au cours des deux derniers jours, il pourrait être retiré du ventilateur aujourd’hui. Il a demandé aux fans de rester positifs quant à la santé de Raju.

Le comédien a déclaré que Raju réagissait bien au traitement et se remettait lentement. “Son corps réagit de différentes manières et c’est la raison pour laquelle il y a un certain nombre de déclarations faites par tout le monde. Par la grâce de Dieu, en ce moment, il est stable. Espérons pour le mieux”, a déclaré Sunil, cité par l’IANS.

“Je ne suis pas sûr car je n’ai pas parlé à sa famille mais j’ai entendu dire qu’il pouvait être retiré du ventilateur aujourd’hui. Pour l’instant, rien n’est confirmé. Tout dépend de son état de santé. Je me rendrai à Delhi dans deux ou trois jours pour le voir. C’est mon grand frère et mon guide et nous devons prier pour son prompt rétablissement”, a-t-il ajouté.

Raju s’est effondré alors qu’il courait sur le tapis roulant dans un gymnase du sud de Delhi et a été transporté d’urgence à l’hôpital par son entraîneur et aurait reçu une RCR. Il se plaignait qu’il se sentait mal à l’aise lorsqu’il a été transféré à l’hôpital.