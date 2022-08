Mise à jour sur la santé de Raju Srivastava: Shekhar Suman dit qu’il a conseillé au comédien de prendre soin de sa santé il y a quinze jours, a remarqué sa faiblesse

Le comédien populaire Raju Srivastava est aux soins intensifs sous ventilateur à AIIMS, New Delhi depuis quelques jours après avoir subi une crise cardiaque alors qu’il s’entraînait au gymnase le 10 août. Il a subi une angioplastie le même jour. Son manager a révélé que la santé de Raju s’améliorait légèrement, mais il continue de rester aux soins intensifs sous assistance respiratoire. Son ami et acteur Shekhar Suman a récemment révélé qu’il avait remarqué la faiblesse de Raju et lui avait conseillé de prendre soin de sa santé il y a quinze jours.

“Raju était venu sur les plateaux de India’s Laughter Champion il y a environ 15 jours et nous avions longuement discuté dans ma camionnette. J’avais remarqué qu’il était devenu un peu faible et je lui ai également conseillé de prendre les choses un peu doucement et pas autant d’exercice dans la vie. Il allait bien, mais je lui ai dit qu’il devait prendre soin de sa santé. Il a dit qu’il n’avait aucun mal et que tout allait bien. Et après 15 jours, nous avons appris cette nouvelle choquante qu’il a été hospitalisé”, a déclaré Shekhar à TOI, ajoutant qu’il était en contact avec son neveu et sa famille.

Shekhar a également partagé la mise à jour de la santé de Raju et a déclaré que le comédien avait bougé ses doigts il y a trois jours et qu’il montrait des signes d’amélioration. Il espérait que Raju récupérerait bientôt. Plus tôt, il avait informé les fans que Raju était stable. Il a également exprimé sa gratitude au Premier ministre Narendra Modi, au ministre de la Défense Rajnath Singh et au ministre en chef de l’Uttar Pradesh Yogi Adityanath pour s’être renseigné sur la santé et le traitement de Raju.

“Bien que toujours sous ventilateur, Raju est suffisamment stable pour être déplacé pour une IRM probable. Merci @narendramodi ji @rajnathsingh ji @myogiadityanath ji pour s’être renseigné sur sa santé et avoir fait appel aux meilleurs médecins mais surtout ce sont VOS prières qui lui ont donné une nouvelle vie”, avait tweeté Shekhar.

Outre Shekhar, Kailash Kher, Amitabh Bachchan, Sunil Pal et Ahsaan Qureshi ont prié pour le prompt rétablissement de Raju et ont également exhorté les gens à cesser de répandre des rumeurs sur son état de santé.