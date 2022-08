Mise à jour sur la santé de Raju Srivastava : le voisin prie pour un prompt rétablissement ; rappelle comment le comédien est resté terre-à-terre après être devenu célèbre

Raju Shrivastava, le comique par excellence, sans doute le plus grand comique de stand-up indien de tous les temps, et certainement l’une des principales raisons de rendre la comédie stand-up populaire dans le pays, s’est récemment effondré et a subi une crise cardiaque massive alors qu’il courait sur le tapis roulant dans un gymnase. Il aurait subi une angioplastie après avoir été hospitalisé Hôpital AIIMSet est maintenant surveillé de près car le mot est que Raju Srivastava est loin d’être tiré d’affaire. Plusieurs rapports ont circulé sur «l’état de santé de Raju Srivastava», beaucoup affirmant qu’il n’y avait qu’une mince chance de guérison. La nation entière prie cependant pour son rétablissement, y compris ses voisins.

Le voisin de Raju Srivastav se souvient de la nature humble du comédien

Selon un reportage dans les nouvelles de TV9, l’un des voisins de Raju Srivastava, Harish, a donné un souvenir sincère de l’humilité et de la gentillesse du célèbre habitant de sa localité, soulignant à quel point le comédien as est comme un frère aîné pour beaucoup à cause de la façon dont il maintenu des liens étroits avec tout le monde dans le quartier, traitant les autres comme une famille, ne changeant jamais une seule fois après avoir acquis la renommée, restant éternellement le même être humain terre-à-terre et chaleureux. Il a ajouté que Raju était toujours le premier à venir en aide à toute personne dans le besoin et que tous ses voisins priaient collectivement pour son prompt rétablissement.

Le rapport d’IRM de Raju Srivastav suggère un nerf cérébral supprimé

Apparemment, Raju Srivastavle frère de, Deepu Srivastavaaurait parlé de son frère Rapport IRM à quelques médias. Selon Aaj Tak et ABP News, il a révélé qu’un nerf dans Raju ShrivastavaLe cerveau de est supprimé pour aller avec des marques de blessures sur son cerveau en raison d’un manque de flux d’oxygène régulier vers celui-ci, ce qui a conduit à la crise cardiaque de l’as comédien et à d’autres complications. Apparemment, les médecins font de leur mieux pour remettre le nerf dans sa position d’origine, ce qui est l’étape la plus importante de la convalescence de Raju Srivastava.