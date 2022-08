Mise à jour sur la santé de Raju Srivastava : le Premier ministre Narendra Modi appelle la femme du comédien ; propose des supports

Le comédien Raju Srivastava continue de se battre pour sa vie après avoir subi une crise cardiaque. Le comédien populaire Raju est critique même après deux jours. L’humoriste est toujours sous ventilateur et son état ne s’est pas amélioré pour l’instant. Raju est soigné sous la supervision de médecins de l’AIIMS à Delhi. Selon certaines informations, Raju n’a pas repris conscience au cours des 46 dernières heures et les médecins ont déclaré qu’il avait subi des lésions cérébrales.

Eh bien, selon des sources familiales, le Premier ministre Narendra Modi a appelé la femme de Raju, Shikha, vendredi. Il s’est enquis de la santé de Raju et a même offert son soutien. Outre Narendra Modi, le ministre de la Défense Rajnath Singh et le ministre en chef de l’Uttar Pradesh Yogi Adityanath se sont entretenus avec l’épouse de Raju pour s’enquérir de son état de santé. Raju Srivastava a été tendance sur le Nouvelles du divertissement.

L’humoriste de 58 ans a été transporté d’urgence à l’hôpital AIIMS mercredi après avoir perdu connaissance en marchant sur le tapis roulant. Il a subi une angioplastie. Raju est maintenant devenu un nom familier après avoir réussi à chatouiller les os amusants du public pendant des décennies maintenant. Raju a participé pour la première fois à l’émission humoristique The Great Indian Laughter challenge saison 1 et a laissé le public émerveillé par ses talents de comédien. Il a également fait partie de plusieurs films de Bollywood. Raju est le président du Conseil de développement du film UP.