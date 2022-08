Mise à jour sur la santé de Raju Srivastava : le message vocal d’Amitabh Bachchan pour aider au rétablissement du comédien ? Voici ce que nous savons

Il y a quelques jours, Raju Srivastava a subi une crise cardiaque et il a été admis à l’hôpital AIIMS de Delhi. Le comédien, qui a travaillé dans plusieurs films et émissions, serait dans un état critique car son cerveau ne fonctionne pas correctement. De nombreuses célébrités ont parlé de Raju et ont également tweeté sur sa santé. Raju est connu pour imiter Amitabh Bachchan et apparemment, la mégastar lui aurait envoyé un message vocal et lui aurait souhaité un prompt rétablissement.

Selon India Today , Amitabh Bachchan a déclaré dans son message vocal: “C’est assez Raju. Levez-vous Raju et continuez à nous apprendre à rire.” L’humoriste est toujours inconscient, mais on raconte qu’après avoir consulté le médecin, le message vocal de Big B lui a été diffusé. Apparemment, selon les médecins, si le patient écoute la voix de ses proches, cela peut aider au rétablissement précoce.

Après l’admission du comédien à l’hôpital, de nombreuses rumeurs ont circulé sur son état de santé. Ainsi, la famille avait publié une déclaration qui disait : « Chers tous, l’état de Raju Srivastava ji est stable. Nous prions pour son prompt rétablissement. Les médecins le soignent et font de leur mieux. amour et soutien. S’il vous plaît, ignorez toute rumeur / fausse nouvelle qui circule. S’il vous plaît, priez pour lui.

Récemment, alors qu’il parlait à E-Times de la santé de Raju, son neveu, Kushal Srivastava, a déclaré que l’état du comédien s’améliorait progressivement et lentement et que les médecins avaient également informé qu’il montrait des résultats positifs.

Kushal a également confirmé que Raju avait bougé sa main et ses doigts. Il a déclaré que les médecins faisaient de leur mieux et que le motif de la famille était d’arrêter les rumeurs et les histoires négatives autour de Raju. Kushal a déclaré: “Il est stable maintenant et les choses s’améliorent et il montre des signes de rétablissement.”