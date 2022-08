Mise à jour sur la santé de Raju Srivastava : le frère du comédien dément les rapports sur son retrait du ventilateur ; l’acteur des actions est stable

Il y a quelques semaines, Raju Srivastava a été transporté d’urgence à l’hôpital après être tombé alors qu’il s’entraînait au gymnase. Le spectacle Kapil Sharma comédien-acteur et politicien avait subi une crise cardiaque. Depuis, son état est très fragile. Cependant, Raju Srivastava se remet très bien. Bien qu’au départ, le corps de Raju ne répondait pas si bien aux traitements, les médecins ont cédé. Et maintenant, il réagit lentement et se remet progressivement. Raju Srivastava est sous ventilateur et récemment, il a été signalé qu’il pourrait être retiré du ventilateur.

Raju Srivastava doit-il être retiré du ventilateur ?

Il y a quelques heures, il y a eu des rapports selon lesquels Raju Srivastava allait être retiré du ventilateur. C’était à partir d’une interview avec le comédien Sunil Pal. Cependant, il ne l’a pas confirmé et a dit qu’il l’avait seulement entendu. Sunil avait dit qu’il n’avait pas parlé avec la famille de Raju à ce sujet et qu’il ne pouvait donc pas le confirmer. Sunil Pal a également déclaré qu’il s’envolerait bientôt pour Delhi pour rencontrer Raju et sa famille.

Le frère de Raju dément les rapports de suppression du support de ventilateur

Dipoo, le frère de Raju Srivastava a rejeté le rapport du comédien et acteur qui sera bientôt retiré du système d’assistance respiratoire. Il a ajouté qu’il allait bien et qu’il était maintenant stable. Il a demandé et exhorté les fans à continuer de prier pour la santé de Raju tout en ajoutant qu’ils espéraient entendre bientôt de bonnes nouvelles. Dipoo a également ajouté que les médecins leur ont donné de l’espoir en disant qu’il se rétablira, Jagran a cité la déclaration de Dipoo du rapport Indian Express.

Mise à jour de la santé de Raju Srivastava

C’est le 10 août que Raju a subi une grave crise cardiaque alors qu’il s’entraînait au gymnase. Il s’est soudainement effondré et son entraîneur de gym lui a donné la RCR. Il a ensuite été transporté d’urgence à l’hôpital AIIMS où il est hospitalisé depuis. Plus tôt, il y avait des rapports selon lesquels un homme inconnu était entré dans la chambre de Raju à l’hôpital pour cliquer sur des selfies avec l’acteur. Bien qu’il n’y ait eu aucune confirmation à ce sujet, la sécurité aurait été renforcée après l’incident.