Mise à jour sur la santé de Raju Srivastava : le comédien vedette est toujours aux soins intensifs ; c’est à ce moment qu’il est susceptible de reprendre connaissance

Les fans de Raju Srivastava ont beaucoup prié pour son rétablissement. Le comédien vedette a subi une crise cardiaque alors qu’il s’entraînait au gymnase il y a environ dix jours. Il s’est effondré et a été transporté d’urgence à l’AIIMS à Delhi. Là, il a été maintenu sous respirateur. L’humoriste vedette a subi une angioplastie. Raju Srivastava a également développé une infection cérébrale pour laquelle il est traité simultanément. On dit maintenant qu’il pourrait reprendre connaissance après quelques semaines. Le Dr Padma, l’un des meilleurs neurologues du pays, supervise son traitement. Lundi, un homme a été attrapé par le personnel de l’hôpital alors qu’il tentait d’entrer dans la chambre et de cliquer sur un selfie avec lui.

Le comédien est traité avec des antibiotiques lourds pour son infection cérébrale. L’apport d’oxygène est passé de 20 à 50 %. Raju Srivastava a bien répondu au traitement maintenant. Cela a redonné espoir à sa famille et à ses amis. Le CM de l’UP Yogi Adityanath et le ministre indien de la Santé Harsh Vardhan se penchent également sur son traitement. La famille bénéficie d’un soutien total de leur part. Un Pooja de cinq jours a été organisé au domicile de son frère à Delhi pour prier pour son rétablissement rapide. Sa femme Shikha fait les poujas avec la famille.

Il y avait aussi un pooja dans sa maison familiale à Kanpur. Ils ont planté 51 arbres de neem dans les environs. Comme nous le savons, l’arbre de Neem a une signification en astrologie. La plantation de neems est censée réduire les effets maléfiques de certaines planètes. Des prières ont également été offertes au temple Mahakaleshwar d’Ujjain. Le comédien est connu pour son travail à la télévision. Il est salué comme le plus grand et le meilleur comédien de stand-up indien. Gajodhar Bhaiyya est un nom familier. Nous espérons que Raju Srivastava sortira avec succès de cette épreuve.