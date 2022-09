Mise à jour sur la santé de Raju Srivastava : le comédien est stable mais toujours sous ventilateur, confirme sa femme

Raju Srivastava a été admis à l’hôpital AIIMS de Delhi il y a près d’un mois, le 10 août. Le comédien a subi une crise cardiaque et depuis lors, il est sous observation et sous ventilateur. Il y avait beaucoup de spéculations et de rumeurs sur sa mort, cependant, ce n’est pas moins qu’un miracle que le comédien se rétablisse et soit maintenant stable mais toujours sous ventilateur. La famille Srivastav a donné à ses fans toutes les mises à jour sur sa santé et c’est jusqu’à présent la meilleure nouvelle. S’adressant à ETimes, l’épouse de Raju Srivastava, Shikha Srivastava, a déclaré qu’il était stable mais sous ventilateur et a demandé de prier pour lui, les parties sont entendues.” Tout ce que je peux dire, c’est que son état est stable et qu’il est toujours sous ventilateur. L’équipe médicale fait de son mieux et nous voulons tous vos prières pour qu’il se rétablisse et soit de retour avec nous.”

Les rumeurs de mort de Raju Srivastav ont laissé sa famille navrée et déçue

Il semblerait que Raju Srivastava ait souffert de douleurs à la poitrine dans un gymnase à Delhi et qu’il ait ensuite subi une angioplastie. Lorsque les rumeurs de sa mort ont fait surface en ligne, sa famille est sortie et a demandé aux gens de ne pas répandre de spéculations et sa fille Antara Srivastava s’est rendue sur Instagram et a exhorté les fans à se fier à la page donnée pour les déclarations sur la santé de Raju Srivastava.

Il a été rapporté que le comédien était en état de mort cérébrale, le comédien Sunil Pal a révélé que le cerveau de l’action avait cessé de fonctionner et des rapports ultérieurs ont suggéré que des dialogues de la mégastar de Bollywood, Amitabh Bachchan, avaient été joués pour son meilleur fonctionnement cérébral. Raju Srivastava est l’un des meilleurs comédiens de Bollywood, il est connu pour son esprit et son humour et il est surtout connu pour son imitation de tous les acteurs célèbres de Bollywood depuis Dharmendra, Anil Kapoor, Shah Rukh Khan et plus encore.