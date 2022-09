Mise à jour sur la santé de Raju Srivastava : le comédien est revenu à l’assistance respiratoire après l’augmentation de la fièvre [Report]

Mise à jour de la santé de Raju Srivastava: Le comédien-acteur et homme politique Raju a été hospitalisé le mois dernier après avoir été victime d’une crise cardiaque. tout le monde était sous le choc du comédien après une tournure soudaine des événements. Il s’entraînait et s’est plaint plus tard de se sentir mal à l’aise, après quoi il a été transporté d’urgence à l’hôpital AIIMS de Delhi. Il y a eu des signes de reprise comme Raju Srivastava répond aux traitements. Il a été sous assistance respiratoire. Il a récemment été retiré du ventilateur, mais est maintenant revenu au support du ventilateur. Dans ce rapport, nous examinerons les dernières mises à jour sur la santé de Raju Srivastava.

Entertainment News: Raju Srivastava a de nouveau déplacé le support du ventilateur

Selon un reportage dans News18, Raju Srivatasva a été retiré d’un ventilateur mardi. Il avait très bien répondu aux traitements. Plus tôt la semaine dernière, Raju avait commencé à bouger un peu ses mains et ses jambes. Et par conséquent, il a été retiré du support du ventilateur. Cependant, selon les derniers rapports, il a maintenant été ramené à l’assistance respiratoire car il a attrapé de la fièvre. Le rapport indique qu’il a eu une fièvre d’environ 100 degrés. Raju Srivastava est surveillé de près par tout le monde à l’hôpital AIIMS.

La santé de Raju Srivastava s’est rétablie

On dit que Raju est maintenant capable d’inhaler environ 80 à 90 % de l’oxygène par lui-même. Les fans et amis de l’industrie et les sympathisants de Raju ont prié pour sa santé. Les comédiens Johnny Lever, Sunil Pal et d’autres ont visité l’hôpital et ont également informé les fans de Raju de son état de santé. Les rapports indiquent que l’ami d’enfance de Raju, Ashu Tripathi, a tenu un Bhajan où il a joué pour le prompt rétablissement de son ami. Le bhajan a eu lieu au temple Radha Madhav de Kidwai Nagar, Kanpur. Des havan et des pooja ont également été organisés.

Il y avait eu des rapports sur un homme entrant dans l’USI pour cliquer sur un selfie avec Raju Srivastava. Après l’incident, la sécurité autour de l’hôpital et de la chambre de Raju avait été renforcée.