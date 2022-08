Mise à jour sur la santé de Raju Srivastava : le comédien continue d’être sous assistance respiratoire [Full report here]

Le comédien populaire Raju Srivastava continue de se battre pour la vie et ses fans prient pour sa meilleure santé. Le comédien est actuellement admis à l’hôpital AIIMS de Delhi et son état de santé se serait légèrement amélioré. Selon ETimes TV, toute la famille de Raju est à l’hôpital et le comédien continue d’être sous assistance respiratoire. Il n’a pas encore repris conscience et les médecins auraient dit qu’il allait un peu mieux qu’hier.

Pour les non-initiés, Raju était au gymnase en train de faire un tapis roulant lorsqu’il s’est effondré. Le comédien courait sur la machine où sa santé s’est détériorée et il a été amené à l’AIIMS. Si l’on en croit les rapports, Raju avait des problèmes cardiaques et avait été implanté avec des stents. Raju avait subi une angioplastie lors de son admission. L’entraîneur de gym de Raju l’avait emmené à l’AIIMS où il avait subi deux fois une réanimation cardiorespiratoire (RCP) et avait été réanimé. Les nouvelles de la crise cardiaque de Raju Srivastava ont été à la mode sur le Nouvelles du divertissement.

Sur le plan du travail, Raju est actif dans l’industrie du divertissement depuis 1980 et chatouille les os amusants du public avec sa comédie stand-up. Il a d’abord participé au Great Indian Laughter Challenge et est apparu plus tard dans des films comme Maine Pyar Kiya, Baazigar, Bombay to Goa, Aamdani Atthani Kharcha Rupaiya et bien d’autres. Raju est l’actuel président du Conseil de développement du film de l’Uttar Pradesh.