Mise à jour sur la santé de Raju Srivastava : le comédien a mis un ventilateur ; déclaré critique

Le comédien et acteur populaire Raju Srivastava a récemment été transporté d’urgence à l’hôpital après avoir subi une crise cardiaque. Mercredi, son ami et comédien Sunil Pal a confirmé que Raju allait mieux. Mais, si l’on en croit les derniers rapports, l’état de Raju serait critique en ce moment. Apparemment, Raju a été déplacé vers un ventilateur, mais il n’y a aucune confirmation à ce sujet. L’humoriste de 58 ans aurait été amené aux urgences de l’hôpital AIIMS vers 10h45.

Selon l’agence de presse PTI, Raju était dans l’unité de soins coronariens (CCU). Le comédien a dû être réanimé trois fois et a été transporté d’urgence au laboratoire de cathétérisme et a subi une angioplastie. De plus, la femme de Raju, Shikha Srivastava, est actuellement à Delhi pour être avec son mari. Les nouvelles sur la santé de Raju Srivastava ont été à la mode sur le Nouvelles du divertissement.

Apparemment, Raju s’entraînait dans un gymnase, lorsqu’il a subi une crise cardiaque. Sur le plan du travail, Raju a été actif dans l’industrie et a participé à la saison 1 du Great Indian Laughter Challenge. Il est apparu dans des films comme Maine Pyar Kiya, Baazigar, Bombay to Goa et Aamdani Atthani Kharcha Rupaiya. Il a également participé à Bigg Boss saison 3. Raju est l’actuel président du Film Development Council Uttar Pradesh.