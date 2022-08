Mise à jour sur la santé de Raju Srivastava : la source de l’hôpital contredit le tweet de Shekhar Suman ; dit, ‘Condition CRITIQUE, sous assistance respiratoire’

Raju Shrivastava, le comique par excellence, sans doute le plus grand comique de stand-up indien de tous les temps, et certainement l’une des principales raisons de rendre la comédie stand-up populaire dans le pays, s’est récemment effondré et a subi une crise cardiaque massive alors qu’il courait sur le tapis roulant dans un gymnase. Il aurait subi une angioplastie après avoir été hospitalisé Hôpital AIIMSet est maintenant surveillé de près car le mot est que Raju Srivastava est loin d’être tiré d’affaire. Plusieurs rapports ont circulé sur «l’état de santé de Raju Srivastava», beaucoup affirmant qu’il ne s’en sortirait probablement pas. Malheureusement, il semble que cela pourrait être vrai selon une source de l’hôpital.

Shekhar Suman fournit la dernière mise à jour sur la santé de Raju Shrivastava

Shekhar Suman, qui a forgé un lien très fort avec Raju Srivastava depuis que le comédien as a participé au Great Indian Laughter Challenge, est sorti pour rejeter toutes les rumeurs circulant sur la santé de ce dernier. S’adressant à son compte Twitter officiel d’informations sur le divertissement, Shekhar Suman a écrit: “Bonne nouvelle ..Raju a bougé les doigts et les épaules..les choses semblent légèrement positives selon les médecins. Vos prières fonctionnent. Continuez à prier.” Découvrez son tweet ci-dessous :

Bonne nouvelle ..Raju a bougé ses doigts et ses épaules..les choses semblent légèrement positives selon les médecins.vos prières fonctionnent.Continuez à prier ??? Shekhar Suman (@shekharsuman7) 12 août 2022

Une source hospitalière contredit le tweet de Shekhar Suman

Contrairement à ce que Shekhar Suman a tweeté plus tôt, une source de l’hôpital a révélé que Raju Shrivastava est maintenant critique et a été mis sous assistance respiratoire aux soins intensifs, sous la stricte observation du professeur Dr Nitish Naik du département de cardiologie de l’AIIMS, comme l’a rapporté Tarun Mitra.

Quels que soient les faits, nous espérons Raju Srivastav fait un rétablissement complet bientôt.