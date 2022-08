Mise à jour sur la santé de Raju Srivastava : la santé du comédien s’améliore ; son jeune frère Kaju Srivastava a également été admis à l’AIIMS

Le comédien-acteur Raju Srivastava, actuellement hospitalisé à l’AIIMS à Delhi après avoir subi une crise cardiaque le 10 août, va mieux. Oui, tu l’as bien lu! L’humoriste s’entraînait au gymnase lorsqu’il s’est plaint d’un malaise et son entraîneur l’a emmené à l’hôpital. Si l’on en croit les rapports, Raju a reçu un traitement après avoir subi une crise cardiaque et a également subi une angioplastie. La belle-sœur du comédien a révélé que la santé de Raju s’est améliorée depuis hier. Elle a même dit que ses sympathisants voulaient que Raju soit en forme et vienne bientôt à Kapur.

De plus, le jeune frère de Raju, Kaju, serait admis à l’AIIMS et il suit également un traitement. Selon les sources, il a subi une opération forfaitaire sous l’oreille et est admis à l’AIIMS depuis 3 jours. Pendant que Raju est traité aux soins intensifs dans l’unité cardiaque de l’AIIMS. Raju Srivastava a été tendance sur le Nouvelles du divertissement.

Le Premier ministre Narendra Modi aurait appelé l’épouse du comédien et président du Conseil de développement du film de l’Uttar Pradesh, Raju Srivastava, pour s’enquérir de son état de santé et lui offrir son soutien. Outre le Premier ministre Narendra Modi, le ministre de la Défense Rajnath Singh et le ministre en chef de l’Uttar Pradesh Yogi Adityanath se sont entretenus avec la famille Raju.

Sur le plan du travail, Raju a participé à la saison 1 de The Great Indian Laughter Challenge en 2005. Il a également été vu dans des films comme Maine Pyar Kiya, Baazigar, Bombay to Goa, Aamdani Atthani Kharcha Rupaiya. Il a même participé à la saison 3 de Bigg Boss.