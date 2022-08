Mise à jour sur la santé de Raju Srivastava : la pression artérielle est sous contrôle, l’apport d’oxygène a augmenté, mais l’épouse Shikha a été interdite de visite pour CETTE raison

Enfin, il y a de bonnes nouvelles sur le seul sujet qui a récemment inquiété toute la nation : Mise à jour de la santé de Raju Srivastava. Selon un rapport du Navbharat Times, Raju SrivastavaLa tension artérielle de est enfin maîtrisée après des jours d’instabilité en raison de lésions nerveuses dans le cerveau et d’un rythme cardiaque irrégulier. En tant que tel, le rapport indique en outre que l’équipe de médecins qui surveillent de près le comédien as ont également décidé de fournir régulièrement de l’oxygène à son cerveau, car le manque d’oxygène était la principale raison de la détérioration de son état.

L’épouse de Raju Srivastav interdite de lui rendre visite

Plusieurs reportages sur le divertissement ont circulé sur le ‘État de santé de Raju Srivastava‘, beaucoup affirmant qu’il n’y a qu’une mince chance de guérison. Cependant, il y a enfin de bonnes nouvelles concernant sa tension artérielle et son approvisionnement en oxygène, et nous sommes sûrs que l’entre nation serait heureuse d’entendre cela car il n’y a pas eu de pénurie de prières et de meilleurs vœux de tous les côtés et de tous les médias sociaux. Toutefois, le rapport susmentionné affirme également que La femme de Raju Srivastava, Shikha Srivastavas’est vu interdire de lui rendre visite aux soins intensifs car les médecins ne prennent aucun risque, même la moindre infection, ce qui complique davantage les choses.

Le voisin de Raju Srivastav se souvient de la nature humble du comédien

Selon un rapport de la chaîne TV9, l’un des voisins de Raju Srivastava, Harish, a donné un souvenir sincère de l’humilité et de la gentillesse du célèbre habitant de sa localité, soulignant à quel point le comédien as est comme un frère aîné pour beaucoup à cause de la façon dont il maintenu des liens étroits avec tout le monde dans le quartier, traitant les autres comme une famille, ne changeant jamais une seule fois après avoir acquis la renommée, restant éternellement le même être humain terre-à-terre et chaleureux. Il a ajouté que Raju était toujours le premier à venir en aide à toute personne dans le besoin et que tous ses voisins priaient collectivement pour son prompt rétablissement.