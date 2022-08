Mise à jour sur la santé de Raju Shrivastava : Shekhar Suman partage les derniers développements sur l'état de santé du comédien ; dit, 'Raju a secoué...'

Raju Shrivastava, le comique par excellence, sans doute le plus grand comique de stand-up indien de tous les temps, et certainement l’une des principales raisons de rendre la comédie stand-up populaire dans le pays, s’est récemment effondré et a subi une crise cardiaque massive alors qu’il courait sur le tapis roulant dans un gymnase. Il aurait subi une angioplastie après avoir été hospitalisé Hôpital AIIMSmais malheureusement, n’a pas pu être sauvé.