Mise à jour sur la santé de Naseeruddin Shah : l’acteur va « tout à fait bien », selon une source hospitalière | Nouvelles des gens

Bombay: L’acteur vétéran Naseeruddin Shah, qui suit un traitement pour une pneumonie dans un hôpital ici, est stable et sous observation, a déclaré samedi une source hospitalière.

L’acteur de 70 ans a été admis mardi à l’hôpital et centre de recherche médicale PD Hinduja de Khar, un établissement non-COVID-19.

Selon la source de l’hôpital, Shah n’a actuellement aucun problème et se porte bien.

« Il est stable et sous observation. Il prend des médicaments et va très bien », a déclaré la source à PTI.

Mercredi, l’épouse de Shah et acteur vétéran Ratna Pathak Shah a déclaré à PTI que l’acteur vétéran avait une « petite plaque » de pneumonie dans les poumons et suivait un traitement pour le même.

Shah est connu pour sa contribution au cinéma d’art et d’essai avec des films tels que ‘Nishant’, ‘Jaane Bhi Do Yaaro’, ‘Ijaazat’, ‘Bazaar’, ‘Masoom’, ‘Mirch Masala’, ‘A Wednesday’, ‘Waiting’ .

L’ancien élève de la National School of Drama (NSD) et du Film and Television Institute of India (FTII) s’est également créé un espace dans le cinéma commercial avec des films tels que ‘Karma’, ‘Tridev’ ‘Vishwatma’, ‘Chamatkar’, ‘Mohra ‘, ‘Sarfarosh’, ‘The Dirty Picture’, ‘Krish’, ‘Zindagi Na Milegi Dobara’, entre autres.

L’acteur lauréat de plusieurs prix nationaux a été vu pour la dernière fois dans le drame de 2020 « Mee Raqsam » et la série acclamée d’Amazon Prime Video « Bandish Bandits ».