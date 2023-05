Mise à jour sur la santé de Jimmy Buffett: le chanteur partage les prochaines étapes après sa sortie de l’hôpital

Jimmy Buffett partage une mise à jour sur la santé de sa fidèle base de fans après avoir été hospitalisé pour un problème médical sans nom.

Vendredi soir, Buffett a partagé une déclaration sur ses comptes de médias sociaux. « Merci pour l’effusion de soutien et de vœux », a-t-il commencé.

« Je rentre chez moi demain pendant un moment, puis je vais aller pêcher avec de vieux amis, faire du canotage et de la voile et me remettre en forme. Une fois que je serai en forme, nous verrons quand et où sont les spectacles. «

JIMMY BUFFETT HOSPITALISÉ POUR UN PROBLÈME MÉDICAL SANS NOM

« Je pense que jouer est aussi thérapeutique pour moi que pour les fans d’écouter et de chanter », a poursuivi Buffett. « J’ai hâte d’annoncer une nouvelle date pour Charleston ainsi que de nouveaux spectacles ! Finissez-en ! »

La semaine dernière, Buffett a annoncé qu’il devait annuler son spectacle à Charleston, en Caroline du Sud.

Un représentant de Buffett n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires supplémentaires de Fox News Digital.

Jeudi, Buffett, 76 ans, a partagé une déclaration sur Twitter et a révélé qu’il avait été hospitalisé pour un problème nécessitant « une attention immédiate ».

« Ces quelques mots de Mark Twain sur les changements de vie semblaient parfaits à transmettre à ce moment-là. ‘Les défis’, a-t-il dit, ‘rendent la vie intéressante, mais les surmonter est ce qui donne du sens à la vie' », a déclaré Buffett.

Il a poursuivi: « J’ai eu un changement soudain de plans cette semaine qui nous a tous affectés. Il y a deux jours, je revenais tout juste d’un voyage aux Bahamas, dégelant de la » tournée hivernale « de Californie, et mâchant d’avoir à Charleston. »

« J’ai dû m’arrêter à Boston pour un contrôle, mais je me suis retrouvé à l’hôpital pour régler certains problèmes qui nécessitaient une attention immédiate. Vieillir n’est pas pour les poules mouillées, je vous le promets. »

Ce n’est pas la première fois que l’interprète de « Margaritaville » est hospitalisé pour de mystérieux problèmes médicaux.

En septembre dernier, sa tournée a publié une déclaration qui disait : « En raison de problèmes de santé et d’une brève hospitalisation, Jimmy devra s’abstenir de tourner pour le reste de l’année. Sur ordre du médecin, il doit prendre ce temps pour récupérer et guérir. Jimmy a l’air hâte de remonter sur scène l’année prochaine. »

Il est revenu cette année pour sa tournée « Second Wind », qui devait se dérouler de mars à mai, mais son hospitalisation actuelle a mis un frein à ces plans.

Buffett a parlé de sa propre mortalité dans le passé.

« Vous savez, il y a une fin qui arrive là-bas… Je vais regarder les octogénaires qui le font encore. Et je regarde les 70 ans qui le font encore. Alors, c’est qui Je regarde », a-t-il déclaré en 2020 lors d’une interview avec « CBS Sunday Morning ». « Et travailler semble être l’élixir magique lorsque vous avez la chance d’être un artiste ou de faire des choses que vous pouvez encore faire à cet âge . »

« Il y aura une fin à ça. Ça, nous le savons. Et je prévois d’être là. Et comme je le dis à tout le monde, ce spectacle, quand il sera et où qu’il soit, ça va être un sacré spectacle ! Et puis « , a-t-il dit en riant, » nous allons juste continuer ! »