Mise à jour sur la santé de Jeremy Renner – La star de Marvel “hors de chirurgie” mais se bat toujours pour la vie après un accident de déneigement

La star de MARVEL Jeremy Renner est «hors de chirurgie» mais reste dans un état critique à la suite d’un accident d’horreur alors qu’il déneigeait.

L’acteur d’Avengers, 51 ans, a été transporté par avion à l’hôpital dimanche après avoir été grièvement blessé dans un accident lié aux intempéries près de chez lui.

L’acteur a partagé des photos de lui dans la neige en 2021 Crédit : Instagram/Jeremy Renner

Il a précédemment partagé des images de lui-même en train de courir la charrue devant chez lui Crédit : Instagram/Jeremy Renner

Renner reste dans un état critique après la chirurgie Crédit : Getty

Le porte-parole de Renner a confirmé que la star de Hawkeye “a subi un traumatisme thoracique contondant et des blessures orthopédiques” et est en soins intensifs dans un “état critique mais stable” après l’opération.

La déclaration ajoute: “La famille de Jeremy tient à exprimer sa gratitude aux incroyables médecins et infirmières qui s’occupent de lui, à Truckee Meadows Fire and Rescue, au shérif du comté de Washoe, au maire de Reno Hillary Schieve et aux familles Carano et Murdock.

“Ils sont également extrêmement submergés et apprécient l’effusion d’amour et de soutien de ses fans.”

L’accident s’est produit près de la Mount Rose Highway, dans le comté de Washoe au Nevada.

Le bureau du shérif du comté de Washoe au Nevada a déclaré dans un communiqué de presse qu’il enquêtait sur l’incident.

Renner a publié plusieurs photos et vidéos de lui-même travaillant devant son domicile à Lake Tahoe.

Le mois dernier, il a tweeté une photo d’une voiture enterrée sous la neige.

Renner a sous-titré le cliché: “Les chutes de neige du lac Tahoe ne sont pas une blague.”

Et, il a également partagé une photo d’un ciel bleu époustouflant au milieu des conditions glaciales.

Il y a plus d’un an, il a publié un clip sur Instagram qui le montre en train de faire fonctionner une charrue massive dans la région enneigée.

“J’ai tellement de respect pour Mère Terre et Mère Nature… Je m’attends à perdre le combat mais je ferai toujours de mon mieux #tahoelife life #snowthrower”, a-t-il légendé le message.

Les fans se sont rendus sur Twitter pour partager leurs meilleurs vœux pour la sécurité et le prompt rétablissement de Renner.

“J’espère qu’il s’en sortira. C’est horrible”, a tweeté une personne.

Un autre a dit: “Prier pour Jeremy Renner.”

“Envoi de prières pour son prompt rétablissement”, a tweeté un autre fan.

Renner est surtout connu pour avoir joué le personnage des Avengers Hawkeye dans une série de films de super-héros.

Il a récemment joué le personnage de la mini-série Disney + intitulée Hawkeye, sortie l’année dernière.

L’acteur deux fois nominé aux Oscars est également la vedette de l’émission télévisée policière en cours Mayor of Kingstown.

Il suit une famille de courtiers en pouvoir dans une petite ville du Michigan “où le commerce de l’incarcération est la seule industrie florissante”.

Renner a obtenu ses nominations aux Oscars pour ses performances dans The Hurt Locker et The Town.

Il était récemment dans Avengers : Endgame en 2019 et Wind River en 2017.