Jamie Foxx a subi une mystérieuse alerte à la santé il y a un mois et serait toujours hospitalisé à Atlanta.

Sa fille, Corinne Foxx, a révélé le 12 avril dans une publication Instagram supprimée depuis que Foxx avait subi une « complication médicale » la veille, et « une action rapide et une grande attention » l’ont aidé à se rétablir.

La famille n’a pas révélé le problème médical de Foxx.

Foxx partage Corinne, 29 ans, avec son ex Connie Kline. La star de « Ray » a également une fille Anelise Bishop, 14 ans, avec son ex Kristin Grannis.

Foxx a rompu son silence la semaine dernière avec son propre message sur les réseaux sociaux remerciant les fans pour leur soutien.

Le gagnant du Grammy n’a pas inclus de photo de lui-même et a plutôt partagé un message en texte uniquement.

« Appréciez tout l’amour !!! Je me sens béni », a-t-il écrit.

Foxx a également remercié Nick Cannon d’avoir accepté de reprendre son rôle d’hôte de « Beat Shazam » de FOX. Cannon sera l’hôte invité de la sixième saison tandis que Kelly Osbourne sera dans la cabine de DJ pour la fille de Foxx, Corrine.

« » Beat Shazam « a été un pilier non scénarisé du programme FOX pendant six saisons et plus », a déclaré un communiqué partagé par l’émission. « Cette saison, ne voulant pas que les fans du jeu télévisé manquent une minute de plaisir, Nick Cannon a proposé de remplacer en tant qu’hôte invité pour ses amis, Jamie et Corinne Foxx. Kelly Osbourne remplacera en tant que DJ invité.

« Tout le monde chez FOX Entertainment souhaite bonne chance à Jamie alors qu’il poursuit son rétablissement, et nous avons grandement apprécié la volonté de Nick d’intervenir et d’aider cet été. »

Des sources ont déclaré au magazine People que Foxx était « stable » et se remettait de la peur de la santé non divulguée.

« Jamie est stable et n’est plus dans une situation qui met sa vie en danger », a révélé l’initié.

« [Doctors] font plus de tests et veulent être complètement sûrs qu’il ira bien avant de lui permettre de « sortir de l’hôpital ».

La source a ajouté que l’hôpital est « le dernier endroit où Jamie veut être », reconnaissant que Foxx doit encore recevoir des soins médicaux.

Alors que la famille est restée silencieuse sur son état, Corinne a partagé mardi une vidéo sur Instagram d’une publicité qu’elle et Jamie ont faite, montrant son père faisant des « petits pas » pour apprendre à utiliser un ordinateur.

« Il apprend d’abord à synchroniser son téléphone avec son ordinateur portable #IntelEvo, puis il éditera des photos tout seul. Petits pas, @iamjamiefoxx. Petits pas. #ProudDaughter »

Son ami et collègue comédien, Kevin Hart, a confirmé que Foxx était sur la voie de la guérison.

« Je pense que le truc génial, c’est qu’il s’améliore dans sa situation », a partagé Hart sur le podcast « Impaulsive ».

« Les prières de tout le monde, l’amour de tout le monde, l’énergie, tout ça est vu et ressenti. Donc, dans ce cas, mec, tu veux juste que le gars sorte de la situation dans laquelle il se trouve et rentre chez lui.

« À ma connaissance, il y a beaucoup de progression. Mon amour, ma synergie, mon énergie vont vers lui. Il est nécessaire. Il est nécessaire. Je sais qu’il le sait. … Je sais qu’il ressent cela parce qu’il y a eu un tollé, un élan de soutien à cet égard, donc je ne peux qu’espérer que cela continue. »

Quelques autres amis célèbres de Foxx ont offert leur soutien, notamment Charles E. Alston, connu sous le nom de Charlie Mack, qui a demandé des prières pour l’acteur « Django Unchained » sur les réseaux sociaux.

« J’ai besoin que vous gardiez constamment notre frère bien-aimé @iamjamiefoxx avec qui nous tous [love] et prendre soin de nous dans nos cœurs, nos esprits et nos prières !!!! Nous avons besoin de toi frère. Comme je le dis toujours, un vrai champion n’est pas celui qui gagne, c’est celui qui rencontre et surmonte l’adversité », a-t-il écrit sur Instagram.

« Tu es [sic] le test devient votre témoignage !! Nous avons tous hâte de vous recevoir à la maison pour célébrer, rire avec vous et vous applaudir. »

L’acteur Martin Lawrence a offert sentiments positifs similaires de Foxx, racontant « Extra » le mois dernier, « J’ai entendu dire qu’il allait mieux. … Mes prières vont pour lui tous les soirs et je lui souhaite juste le meilleur, l’un des meilleurs que nous ayons eu à Hollywood. Pas seulement l’un des meilleurs des artistes, mais une bonne personne. »

Le problème médical de Foxx a reporté les derniers jours du tournage de « Back in Action ». Les équipes de production à Atlanta auraient fermé pendant une journée, puis ont commencé à utiliser un remplaçant pour Foxx sur le plateau.

Une autre scène prévue plus tard ce week-end aurait également été annulée en raison de « changements de production ».

Le film, qui tourne à Londres et à Atlanta depuis septembre, marque Le retour de Cameron Diaz au grand écran après son dernier rôle principal en 2014 aux côtés de Jamie dans « Annie ».

Diaz et Foxx ont également joué ensemble dans le film de football de 1999 « Any Given Sunday ».