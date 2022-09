Mise à jour sur la santé de Debina Bonnerjee pendant la grossesse : le taux de sucre augmente, l’actrice a deux fibromes dans le ventre [Watch Video]

Célèbre actrice de télévision Debina Bonnerjee et son mari Gurmeet Choudhary attendent l’arrivée de leur deuxième paquet de joie. Le couple a eu la chance d’avoir une petite fille nommée Lianna. Après 11 ans de mariage, le couple a eu la chance d’avoir leur bébé après de nombreuses procédures de FIV et d’IIU ratées. Elle pensait qu’au cours des 5 à 7 dernières années, son corps avait perdu la capacité naturelle de concevoir. La Ramayan l’actrice adore tenir ses fans au courant de son petit paquet de joie et de sa grossesse. Elle a souvent parlé de ses envies de grossesse, des défis qu’elle a dû affronter et de tout le reste.

Cependant, Debina a maintenant donné une mise à jour récente sur la santé liée à son séjour de grossesse. Elle a révélé comment gérer ses problèmes de santé. C’était le 26 septembre 2022, lorsqu’elle a posté une vidéo YouTube sur sa chaîne où elle parlait de ses envies de grossesse. Elle a également dit qu’elle ressentait une sorte de douleur pelvienne et qu’elle devait ensuite subir des tests donnés par le médecin. Ses rapports médicaux ont montré que son taux de sucre dans le sang était élevé, tout comme sa thyroïde. Elle a également deux fibromes dans son ventre qui augmentent. Elle a aussi envie de sucreries et la maman se fait dire qu’il lui est interdit de manger du riz, du pain ou du sucre.

Regardez la vidéo de Debina Bonnerjee donnant des détails sur son parcours de grossesse :

En fait, lorsque la fille de Debina, Lianna, a eu sa première dent, l’actrice a posté une jolie photo de sa fille sur son histoire Instagram. Ses fans étaient curieux de savoir comment elle gère sa fille lorsqu’elle a mal pendant le processus de dentition. La diva a révélé qu’elle avait une cuillère de dentition en silicone pour son bébé qui continue à mâcher la cuillère. Cela l’a aidée à se préparer au processus d’auto-alimentation. La mère pratique gère son petit et elle-même comme une pro.