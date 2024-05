Mise à jour sur la rougeole : le comté a identifié toutes les personnes exposées plus tôt ce mois-ci ; Aucun nouveau cas à signaler | Avant-poste de la Côte Perdue

Lors d’une conférence de presse aujourd’hui, le docteur Candy Stockton, responsable de la santé du comté de Humboldt, a déclaré qu’il n’y avait pas de nouveaux cas locaux de rougeole.

À compter d’aujourd’hui, le département de la santé et des services sociaux du comté de Humboldt (DHHS) a terminé la recherche des contacts des 115 personnes potentiellement exposées à la maladie le 10 mai, lorsqu’une personne atteinte de rougeole s’est rendue aux urgences du Days Inn et de l’hôpital St. Joseph à Eureka. . On pense que la personne infectée a quitté le comté de Humboldt.

Les personnes exposées ne sont pas encore claires, car les symptômes pourraient apparaître avant le 31 mai, a précisé Stockton. Le DHHS surveille ces personnes et travaille avec les établissements de santé locaux pour détecter les symptômes de la rougeole si une personne infectée se présente.

Cela dit, la plupart des personnes exposées sont probablement immunisées, ce que le DHHS a déterminé grâce à des entretiens, des dossiers de vaccination et des tests d’immunité. La grande majorité a plus de 30 ans et moins de cinq sont mineurs, a déclaré Stockton. La plupart des 115 expositions ont eu lieu à l’hôpital, et près de la moitié des expositions totales concernent des agents de santé.

« Nous sommes très chanceux que la plupart des personnes exposées aient plus de 30 ans, ce qui est bien avant la mise en place de nombreuses mesures anti-ROR. [measles, mumps and rubella] la désinformation sur les vaccins qui circule a vraiment commencé à entrer en jeu », a déclaré Stockton.

La vaccination est une défense efficace contre la rougeole, prévenant les cas chez 97 pour cent des personnes exposées. Le DHHS ne dispose pas de données immédiates sur le pourcentage de la population de Humboldt vacciné contre la rougeole.

« Il est compréhensible qu’à notre époque, où beaucoup d’entre nous ne sont pas habitués à voir ces maladies, que le risque perçu d’un vaccin puisse sembler plutôt effrayant. Mais la seule raison pour laquelle nous nous trouvons dans cette situation, où nous pouvons penser que le vaccin semble plutôt effrayant, c’est parce que les vaccins ont été très efficaces pour prévenir ces maladies. Nous n’avons donc plus d’unités hospitalières pédiatriques remplies d’enfants qui souffrent de lésions permanentes et/ou meurent de ces maladies évitables par la vaccination », a déclaré Stockton.

« J’aimerais que nous apprenions de l’histoire et que nous n’ayons pas à apprendre de notre propre expérience douloureuse de voir les membres de notre communauté souffrir de ces maladies. »

Les vaccins contre la rougeole sont généralement administrés aux enfants en deux doses, mais les adultes qui ne sont pas vaccinés ou qui ne connaissent pas leur statut peuvent également recevoir le vaccin.

Les cas de rougeole commencent généralement par des symptômes semblables à ceux d’un rhume, suivis d’une éruption cutanée à pois rouges qui commence généralement au sommet du corps et se propage vers le bas.

« À ce stade, vous devriez appeler et consulter votre médecin pour répondre à quelques questions par téléphone afin de voir si vous pourriez présenter un risque élevé et si vous devriez subir un test de dépistage de la rougeole ou d’une autre maladie », a déclaré Stockton.

« Nous vous demandons si vous développez des symptômes que vous pensez être ceux de la rougeole, de ne pas vous rendre dans un établissement de santé, à moins que vous ne soyez si malade que vous ayez besoin d’une assistance médicale immédiate, car nous ne voulons pas risquer que cela se propage à d’autres personnes, en particulier. dans un établissement de soins de santé – d’autres personnes qui pourraient être immunodéprimées et pourraient ne pas être en mesure de combattre le virus si elles y sont exposées.

Si vous pensez avoir la rougeole mais que vous n’avez pas de prestataire de soins de santé, vous pouvez appeler le DHHS au 707-268-2181 pour obtenir un dépistage par téléphone.

« Bien que je ne puisse jamais promettre ou garantir que nous ne verrons pas de cas, les chances sont en notre faveur que cela ne devienne pas une véritable épidémie », a déclaré Stockton. Une épidémie de rougeole est définie comme trois cas apparentés ou plus.