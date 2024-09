Mise à jour sur la possible signature de Kevin Owens, star de la WWE par AEW

WWE/AEW



Une mise à jour a émergé sur l’intérêt potentiel de l’AEW pour Kevin Owens alors que son contrat avec la WWE arrive bientôt à échéance.

Owens a publiquement déclaré que son contrat expirerait « début 2025 » et, il y a quelques semaines, il a déclaré qu’il n’avait pas resigné.

Selon un nouveau rapport, la WWE cherche désormais activement à verrouiller Owens avant que l’AEW ne puisse lui faire une offre s’il atteint l’agence libre.

Plus tôt cette semaine, PWInsider et Fightful ont rapporté que la WWE avait approché plusieurs talents clés pour qu’ils re-signent leurs contrats bien avant leur expiration – PWInsider citant Rhea Ripley, Liv Morgan et Nia Jax comme exemples.

Selon un nouveau rapport de Sélection combative, Kevin Owens n’a toujours pas signé de nouveau contrat à ce jour, mais lui aussi a été approché par la WWE et « une communication a été établie ».

Le rapport indique spécifiquement que le contrat d’Owens devrait être conclu « à la fin de l’année ».

En ce qui concerne AEW, des sources ont noté que la société avait « depuis longtemps un intérêt majeur » pour Owens, et l’on s’attend à ce qu’AEW lui fasse une offre de signature si son contrat avec la WWE expire et qu’il atteint le statut d’agent libre.

Owens a récemment perdu un match de championnat de la WWE contre Cody Rhodes à Bash In Berlin, mais est resté à la télévision depuis lors, remportant une victoire aux côtés de Randy Orton dans un match par équipe contre Austin Theory et Grayson Waller à SmackDown la semaine dernière.

Alors que la WWE a re-signé plusieurs talents majeurs cette année, dont Drew McIntyre, Seth Rollins, Damian Priest et Sheamus, quelqu’un qui a récemment pris la direction opposée et est parti rejoindre l’AEW est Ricochet.

Le contrat de Becky Lynch a également expiré et elle est toujours un agent libre, même si elle devrait revenir à la WWE après une pause.

