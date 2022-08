Mise à jour sur la guerre en Ukraine EN DIRECT: Hellbent Poutine pousse les familles britanniques au «point de rupture» alors que la guerre crée une crise mondiale de la pauvreté

La guerre en Ukraine a des “effets d’entraînement dévastateurs”, selon la Croix-Rouge

Le conflit ukrainien met à rude épreuve l’ensemble du système humanitaire et pourrait avoir des effets durables sur la capacité des organisations à faire face aux urgences dans le monde entier, a averti mardi la Croix-Rouge.

La guerre, qui dure maintenant depuis six mois, a poussé les gens à “un point de rupture critique”, a déclaré Francesco Rocca, président de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR).

“Les effets d’entraînement dévastateurs ne font que croître à mesure que le conflit s’éternise, avec la hausse des prix des denrées alimentaires et du carburant et l’aggravation des crises alimentaires”, a-t-il déclaré dans un communiqué.

La Croix-Rouge, qui compte désormais plus de 100 000 volontaires et employés locaux en Ukraine et dans les pays voisins, continue d’accroître les besoins humanitaires.

L’organisation a averti que “même si le conflit devait se terminer demain, il faudra des années pour réparer les dégâts causés aux villes et aux maisons et l’impact sur les familles”.

La flambée de l’inflation et les pénuries de produits essentiels comme le carburant et la nourriture en Ukraine et dans les pays voisins ont laissé les gens se débattre pour s’offrir les fournitures de base.

Et les besoins ne feront que croître à mesure que le temps se refroidira dans les semaines à venir.

“Ce sera l’hiver le plus dur”, a déclaré Maksym Dotsenko, chef de la Croix-Rouge ukrainienne, lors d’un point de presse virtuel.

L’invasion de l’Ukraine par la Russie le 24 février – l’un des plus grands exportateurs de céréales au monde – a déjà contribué à une grave pénurie alimentaire à laquelle sont actuellement confrontées certaines des régions les plus pauvres du monde.