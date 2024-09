Mise à jour sur la grippe aviaire : les États-Unis détectent un cas humain de grippe aviaire sans transmission animale connue

Une personne hospitalisée pour cause de grippe aviaire est le premier cas humain détecté aux États-Unis sans aucune exposition connue à un animal, indique le ministère de la Santé et des Services aux personnes âgées du Missouri.

Lire aussi Une enquête révèle les pratiques les plus courantes en matière d’élevage vache-veau : où se situe votre exploitation ? Des pratiques de sevrage aux soins de santé et au succès du vêlage, une enquête nationale du Beef Cattle Research Council détermine ce que les producteurs de vaches-veaux font dans leurs fermes et pourquoi.

La personne a été hospitalisée le 22 août et a ensuite été testée positive à la souche H5 de la grippe aviaire hautement pathogène. L’infection a été détectée par le système de surveillance standard de la grippe du Missouri. Les Centres américains pour le contrôle et la prévention des maladies ont déclaré qu’ils étudieraient plus en détail la souche grippale.

Ce cas, le premier aux États-Unis sans transmission animale connue et le premier impliquant un séjour à l’hôpital, a alarmé les experts en maladies infectieuses.

Il n’a toutefois pas été confirmé que l’infection par la grippe aviaire ait entraîné l’hospitalisation du patient, qui souffrait de problèmes médicaux sous-jacents. Les 15 cas humains survenus aux États-Unis au cours de l’épidémie actuelle travaillaient dans des fermes et n’ont présenté que des symptômes bénins.

Des chercheurs du Centre des sciences de la santé de l’Université du Texas à Houston et du Baylor College of Medicine ont détecté le virus H5N1 dans les eaux usées de 10 villes de l’État.

Dans un article publié dans le New England Journal of Medicine, des chercheurs du Texas ont déclaré avoir collecté 399 échantillons d’eaux usées entre le 4 mars et le 15 juillet, et que 100 d’entre eux se sont révélés positifs au virus H5N1. Les échantillons positifs provenaient de 22 des 23 sites et ont été retrouvés dans les 10 villes étudiées. Avant mars, 1 337 échantillons avaient été testés négatifs au virus.

Au moment de la publication de la revue, aucune hospitalisation n’a été signalée en raison d’une infection. Le programme de test des eaux usées a été mis en place par le Texas Epidemic Public Health Institute.

Ailleurs, trois sites de traitement des eaux usées de la région de la Baie de Californie ont détecté le virus H5N1 en juin.

Selon les CDC, plus de 100 millions de volailles, ainsi que plus de 10 000 oiseaux sauvages et 200 troupeaux laitiers, ont été touchés par la grippe aviaire au 11 septembre. Des foyers ont été détectés chez des volailles dans 48 États, ainsi que chez des vaches laitières dans 14 États.

L’Agence canadienne d’inspection des aliments n’a détecté aucune infection chez les vaches laitières. Toutefois, des volailles, des oiseaux sauvages et d’autres animaux ont été infectés.

Selon l’ACIA, il y a eu jusqu’à présent 183 cas confirmés ou suspectés de grippe aviaire en 2024, des cas chez les volailles ayant été détectés en Alberta, en Saskatchewan, en Ontario, au Québec et en Nouvelle-Écosse.