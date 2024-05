Mise à jour sur la grippe aviaire alors que le CDC publie de nouvelles recommandations

Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) exhortent les autorités sanitaires de l’État et locales à effectuer des tests de dépistage de la grippe au cours de l’été afin de détecter toute infection humaine potentielle par le virus H5N1, également connu sous le nom de grippe aviaire.

Le directeur adjoint principal du CDC, Nirav Shah, a déclaré mardi à divers responsables de la santé lors d’une réunion que les programmes de surveillance de la grippe devraient « continuer à fonctionner à des niveaux améliorés » au cours des prochains mois, selon une lecture de l’appel. Les recommandations visent à maintenir une « conscience accrue » de la transmission de la grippe pendant la saison estivale, dans un contexte d’épidémie du virus H5N1 chez les volailles et les bovins laitiers aux États-Unis.

Les responsables locaux de la santé sont encouragés à travailler avec les laboratoires pour augmenter les soumissions d’échantillons positifs du virus de la grippe pour le sous-typage, le processus utilisé pour déterminer si un échantillon de grippe est un virus de la grippe « commun et saisonnier » ou un « nouveau virus » comme la grippe aviaire, le » a déclaré le CDC.

L’entrée du campus Edward R. Roybal des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) à Atlanta, en Géorgie, est photographiée le 15 avril 2023. Le CDC a exhorté les responsables de la santé locaux et nationaux à poursuivre une surveillance agressive des cas de grippe au cours de la saison estivale. pour suivre d’éventuels cas de H5N1, également connu sous le nom de grippe aviaire.

La réunion de mardi comprenait la directrice de la division grippe du CDC, Vivien Dugan ; l’Association des responsables de la santé des États et des territoires ; l’Association des laboratoires de santé publique ; Coalition pour la santé des grandes villes ; le Conseil d’État et les épidémiologistes territoriaux ; et l’Association nationale des responsables de la santé des comtés et des villes.

Semaine d’actualités a contacté le CDC par e-mail pour obtenir des informations supplémentaires mardi.

Seuls deux cas connus d’infections humaines par le virus H5N1 ont été signalés aux États-Unis. Un employé d’une ferme laitière au Texas a été testé positif au virus le mois dernier. Le premier cas a été signalé en 2022 et impliquait un ouvrier avicole du Colorado.

Selon le décompte du CDC, plus de 90 millions de cas de virus H5N1 ont été détectés chez des oiseaux aquatiques sauvages, des volailles et des troupeaux de basse-cour à travers le pays depuis janvier 2022. La première transmission connue du virus aux bovins laitiers a été signalée au Texas en mars. . À ce jour, 51 troupeaux laitiers répartis dans neuf États américains ont signalé une épidémie de virus de la grippe aviaire chez le bétail.

On craint que la propagation de la grippe aviaire chez les animaux ne conduise à une nouvelle épidémie ou pandémie, bien qu’aucun cas de transmission interhumaine n’ait été signalé. Le CDC a émis une alerte sanitaire le 1er avril après l’annonce d’un cas positif chez un producteur laitier du Texas, mais a déclaré Semaine d’actualités à l’heure où le risque d’infection « pour le grand public » reste « faible ».

Ceux qui travaillent avec des oiseaux ou du bétail sont encouragés à utiliser un équipement de protection individuelle pour réduire le risque d’infection par le H5N1. Les symptômes du virus peuvent inclure une maladie respiratoire aiguë, une conjonctivite, un mal de gorge, de la fièvre, de la toux et un essoufflement.

Selon l’Organisation mondiale de la santé, il y a eu 889 cas humains d’infection par la grippe aviaire entre 2003 et avril 2024 dans 23 pays. Parmi ces cas, 463, soit 52 pour cent, ont entraîné la mort.