Mise à jour sur la grève des écrivains : ce qu’il faut savoir sur l’accord de principe de la WGA

Les grèves les plus longues et les plus coûteuses d’Hollywood pourraient enfin toucher à leur fin.

Tard dans la journée du dimanche 24 septembre – après 146 jours d’arrêt de travail, de loin la plus longue grève de l’histoire d’Hollywood – la WGA, qui représente les écrivains d’Hollywood, et l’AMPTP, une association des plus grands studios et sociétés de production d’Hollywood, a annoncé qu’un accord avait été trouvé.

Selon un communiqué envoyé aux membres par la direction de la WGA dimanche soir, le syndicat « est parvenu à un accord de principe sur un nouveau MBA 2023, c’est-à-dire un accord de principe sur tous les points de l’accord, sous réserve de la rédaction du texte final du contrat ».

Que dit l’accord ?

Nous ne le savons pas encore, mais nous le saurons probablement dans les prochains jours. Selon l’annonce de la WGA, « nous pouvons dire, avec une grande fierté, que cet accord est exceptionnel – avec des gains et des protections significatifs pour les écrivains de tous les secteurs de nos membres. »

Ce que nous savons, c’est que les revendications de la WGA incluaient le coût de la vie, le salaire minimum des écrivains, les résidus, les conditions de travail, les pratiques d’embauche et l’utilisation potentielle de l’intelligence artificielle pour contourner le besoin d’embaucher et de payer les écrivains. Il y a plus à dire, mais en général, les demandes sont conçues pour protéger les écrivains des graves conséquences salariales et de la stabilité de l’emploi qui accompagnent le passage au streaming et les changements potentiels supplémentaires liés à l’avènement de l’IA générative. SAG-AFTRA, le syndicat qui représente les acteurs, a présenté un ensemble de revendications similaires.

Cela signifie-t-il que les écrivains ne sont pas en grève ?

Il y a de la lumière au bout du tunnel, mais tout n’est pas encore réglé.

Selon la WGA, une fois qu’un protocole d’accord aura été établi entre l’AMPTP et la WGA, le comité de négociation votera sur l’opportunité de recommander l’accord aux dirigeants du syndicat. Si la direction autorise un vote pour ratifier le contrat, alors les membres voteront.

A ce moment-là, la direction votera également sur l’opportunité de mettre fin à la grève. « Cela permettrait aux écrivains de retourner au travail pendant le vote de ratification, mais n’affecterait pas le droit des membres de prendre une décision finale sur l’approbation du contrat », explique le message de la WGA.

Le syndicat suspendra immédiatement le piquetage, mais les écrivains ne retourneront pas au travail tant que la direction n’aura pas mis fin à la grève. (Le syndicat a encouragé les membres de la WGA à rejoindre les piquets de grève du SAG-AFTRA entre-temps.) Les dirigeants doivent voter le mardi 26 septembre.

Cette chronologie est similaire aux événements qui ont mis fin à la dernière grève, survenue il y a 15 ans. La WGA et l’AMPTP ont tenu leur dernière réunion le 9 février 2008 et sont parvenues à un accord de principe. La WGA a déposé une demande de cessation de grève deux jours plus tard, le 11 février, et le lendemain, les écrivains ont voté pour mettre fin à la grève. La WGA a ensuite ratifié le nouveau contrat deux semaines plus tard, le 26 février. Les membres pourraient rejeter l’accord, mais c’est très peu probable.

Du côté de l’AMPTP, il n’y a pas de vote : l’offre est l’offre.

Les acteurs de la SAG-AFTRA sont-ils toujours en grève ?

Oui. La grève de la SAG-AFTRA est distincte de la grève de la WGA, et jusqu’à ce qu’un accord soit trouvé entre l’AMPTP et la SAG-AFTRA, les acteurs restent en grève. La majeure partie de la production, pour des raisons évidentes, ne peut pas reprendre avant la fin de cette grève.

Toutefois, l’accord conclu entre la WGA et l’AMPTP constitue historiquement un modèle pour les autres syndicats d’Hollywood. La DGA (qui représente les administrateurs) a déjà ratifié leur accord en juin, évitant ainsi leur propre grève. Mais quel que soit le contenu de l’accord de la WGA, cela contribuera probablement à donner le ton à un accord entre le SAG et l’AFTRA, et nous pouvons nous attendre à les revoir bientôt à la table de négociation.

Cela signifie-t-il que tout va redevenir normal ?

La production télévisuelle et cinématographique ne se fait pas du jour au lendemain, et même si elle va probablement s’accélérer rapidement une fois que les acteurs auront repris le travail, la longue grève a provoqué des retards et des contretemps inévitables.

La programmation télévisée de l’automne, par exemple, est en grande partie remplie de téléréalité et de jeux télévisés ; nous ne verrons pas de retour à la « normale » avant un certain temps. Cependant, des talk-shows tels que celui de Drew Barrymore peuvent désormais revenir à l’antenne sans risquer la censure de la WGA. De même, les talk-shows de fin de soirée (comme ceux dirigés par Jimmy Kimmel, Jimmy Fallon, Stephen Colbert et Seth Meyers) devraient revenir début octobre.

Il semble peu probable que des films comme Dune : deuxième partie, qui a été repoussé à 2024, sera ramené au calendrier de 2023 une fois que les acteurs et les écrivains seront autorisés par leurs syndicats à promouvoir à nouveau le travail. Mais une fois la grève de la SAG-AFTRA terminée, les risques de nouveaux retards diminueront.

Mais octobre a longtemps été considéré comme une sorte de moment de la dernière chance pour parvenir à un accord sans effondrement catastrophique de l’industrie. Cela dit, de nombreux travailleurs à l’intérieur et à l’extérieur d’Hollywood ont subi d’immenses pertes financières pendant la grève, et les studios Warner Bros Discovery, qui ont initialement vu leurs résultats s’effondrer, ont prévu des pertes de revenus pour 2023.

Une fois que nous aurons vu l’accord, nous saurons exactement quel effet les grèves ont eu sur l’avenir d’Hollywood. Pour l’instant, cependant, l’accent sera probablement mis sur la reprise, dans un secteur déjà secoué par des années de décisions financières potentiellement mauvaises, de retards liés à la Covid et de luttes existentielles.