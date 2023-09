Mise à jour sur la grève des écrivains : ce qu’il faut savoir sur l’accord de principe de la WGA

La grève la plus longue et la plus coûteuse d’Hollywood a pris fin.

Tard dans la journée du dimanche 24 septembre — après 146 jours d’arrêt de travail, de loin la plus longue grève de l’histoire d’Hollywood — la Writers Guild of America (WGA), qui représente les écrivains d’Hollywood, et l’Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP), une association regroupant les plus grands studios et sociétés de production d’Hollywood, a annoncé qu’un accord avait été conclu. Le mardi 26 septembre, la direction du syndicat a annoncé qu’elle avait voté pour mettre fin à la grève et recommandé aux membres de voter en faveur de la ratification de la convention collective.

La grève a officiellement pris fin aux petites heures du mercredi 27 septembre et les membres du syndicat commenceront leur vote le lundi 2 octobre. Pour beaucoup, ce moment est un moment de célébration. Le président Joe Biden, qui devrait rejoindre mardi les travailleurs de l’automobile en grève sur leur ligne de piquetage, a publié une déclaration saluant l’accord de principe des auteurs. « Rien ne peut remplacer les employeurs et les employés qui se réunissent pour négocier de bonne foi un accord qui renforce l’entreprise et garantit le salaire, les avantages sociaux et la dignité que les travailleurs méritent », a-t-il déclaré.

Que dit l’accord ?

Suite au vote des dirigeants pour mettre fin à la grève et recommander aux membres de ratifier le contrat, la WGA a publié les détails du nouvel accord via un protocole d’accord (MOA) simplifié. « Nous pouvons dire, avec une grande fierté, que cet accord est exceptionnel – avec des gains et des protections significatifs pour les écrivains de tous les secteurs de nos membres », ont-ils annoncé.

La langue exacte du contrat n’a pas encore été publiée. Mais d’après le résumé de la WGA, il semble que le syndicat ait réussi ses efforts. Le MOA comprend des augmentations du salaire minimum et de la rémunération, une augmentation des taux de retraite et de santé, des améliorations des conditions d’ancienneté et de la taille des équipes de rédaction (qui avaient considérablement diminué ces dernières années) et de meilleurs résidus (qui sont comme des redevances). y compris les résidus de streaming étrangers.

Le MOA définit également les conditions de l’intelligence artificielle, avec un accord qui n’empêche pas les scénaristes ou les productions d’utiliser l’IA générative, mais interdit l’utilisation de logiciels pour réduire ou éliminer les scénaristes et leur salaire. « Un écrivain peut choisir d’utiliser l’IA lors de l’exécution de services d’écriture, si l’entreprise y consent et à condition que l’écrivain suive les politiques applicables de l’entreprise, mais l’entreprise ne peut pas exiger que l’écrivain utilise un logiciel d’IA (par exemple, ChatGPT) lors de l’exécution de services d’écriture, », déclare le MOA.

De plus, « la WGA se réserve le droit d’affirmer que l’exploitation du matériel des écrivains pour former l’IA est interdite par le MBA ou toute autre loi » – un problème majeur étant donné la récente découverte de nombreux auteurs selon laquelle leur travail est utilisé pour former l’IA appartenant à Meta et d’autres entreprises.

Étant donné que les termes d’un contrat ont tendance à définir le modèle des contrats futurs, le contrat WGA est susceptible d’influencer les termes des négociations en cours de la SAG-AFTRA ainsi que les contrats dans d’autres secteurs et industries.

Cela signifie-t-il que les écrivains ne sont pas en grève ?

Enfin, la réponse est oui. Mais tout n’est pas encore réglé.

Le comité de négociation a recommandé l’accord aux dirigeants du syndicat le dimanche 24 septembre, et le syndicat a suspendu le piquetage. (Le syndicat a encouragé les membres de la WGA à rejoindre les piquets de grève du SAG-AFTRA et de l’UAW en signe de solidarité.) Le mardi 26 septembre, la direction a annoncé qu’elle avait voté pour recommander aux membres de ratifier le contrat.

A cette époque, la direction ont également voté pour mettre fin à la grève. Les écrivains peuvent désormais « retourner au travail pendant le vote de ratification », a expliqué la WGA. Mais cela n’affecte pas « le droit des membres de prendre une décision finale sur l’approbation du contrat », selon le syndicat.

Cette chronologie est similaire aux événements qui ont mis fin à la dernière grève, survenue il y a 15 ans. La WGA et l’AMPTP ont tenu leur dernière réunion le 9 février 2008 et sont parvenues à un accord de principe. La WGA a déposé une demande de cessation de grève deux jours plus tard, le 11 février, et le lendemain, les écrivains ont voté pour mettre fin à la grève. La WGA a ensuite ratifié le nouveau contrat deux semaines plus tard, le 26 février. Les membres pourraient rejeter l’accord, mais c’est très peu probable.

Du côté de l’AMPTP, il n’y a pas de vote : l’offre est l’offre.

Les acteurs de la SAG-AFTRA sont-ils toujours en grève ?

Oui. La grève de la SAG-AFTRA est distincte de la grève de la WGA, et jusqu’à ce qu’un accord soit trouvé entre l’AMPTP et la SAG-AFTRA, les acteurs restent en grève. La majeure partie de la production, pour des raisons évidentes, ne peut pas reprendre avant la fin de cette grève.

Toutefois, l’accord conclu entre la WGA et l’AMPTP constitue historiquement un modèle pour les autres syndicats d’Hollywood. La DGA (qui représente les administrateurs) a déjà ratifié un accord en juin, évitant ainsi sa propre grève. Mais l’accord de la WGA contribuera probablement à donner le ton à un accord SAG-AFTRA, et nous pouvons nous attendre à les revoir bientôt à la table de négociation.

Cela signifie-t-il que tout va redevenir normal ?

La production télévisuelle et cinématographique ne se fait pas du jour au lendemain, et même si elle va probablement s’accélérer rapidement une fois que les acteurs auront repris le travail, la longue grève a provoqué des retards et des contretemps inévitables.

La programmation télévisée de l’automne, par exemple, est en grande partie remplie de téléréalité et de jeux télévisés ; nous ne verrons pas de retour à la « normale » avant un certain temps. Cependant, des talk-shows tels que celui de Drew Barrymore peuvent désormais revenir à l’antenne sans risquer la censure de la WGA. De même, les talk-shows de fin de soirée dirigés par Jimmy Kimmel, Jimmy Fallon, Stephen Colbert et Seth Meyers ont annoncé leur retour le lundi 2 octobre ; La semaine dernière ce soiranimé par John Oliver, revient le dimanche 1er octobre. Il semble Saturday Night Live pourrait également revenir rapidement, car cette émission n’est pas diffusée pour les acteurs, dans le cadre du Network Television Code. Les séries télévisées scénarisées et les émissions qui n’ont pas encore été tournées restent en pause tant que les acteurs sont toujours en grève.

Il semble peu probable que des films comme Dune : deuxième partie, qui a été repoussé à 2024, sera ramené au calendrier de 2023 une fois que les acteurs et les écrivains seront autorisés par leurs syndicats à promouvoir à nouveau le travail. Mais une fois la grève de la SAG-AFTRA terminée, les risques de nouveaux retards diminueront.

Le mois d’octobre a longtemps été considéré comme une sorte de moment de la dernière chance pour parvenir à un accord sans effondrement catastrophique de l’industrie. Cela dit, de nombreux travailleurs à l’intérieur et à l’extérieur d’Hollywood ont subi d’immenses pertes financières pendant la grève, et des studios comme Warner Bros. Discovery, qui ont initialement vu leurs résultats s’effondrer, ont prévu une baisse de leurs bénéfices pour 2023, de 300 à 500 millions de dollars.

Une fois que nous aurons vu l’accord, nous saurons exactement quel effet les grèves ont eu sur l’avenir d’Hollywood. Pour l’instant, cependant, l’accent sera probablement mis sur la reprise, dans un secteur déjà secoué par des années de décisions financières potentiellement mauvaises, de retards liés à la Covid et de luttes existentielles.

Mise à jour, 27 septembre, 11 h 45 HE : Cet article a été initialement publié le 24 septembre et a été mis à jour à plusieurs reprises, plus récemment avec des informations sur l’accord de principe conclu par la WGA et l’AMPTP et sur la décision de mettre fin à la grève.

Correction, 25 septembre, 10 h HE : Une version précédente de cette histoire déformait les projections de bénéfices de Warner Bros. Discovery pour 2023 ; le studio prévoit une baisse de revenus de 300 à 500 millions de dollars à la suite des grèves.