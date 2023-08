Mise à jour sur la grève de la WGA à Hollywood : réunion aujourd’hui avec l’AMPTP

Cela fait plus de 100 jours maintenant que Membres de la Writers Guild of America ont frappé pour un contrat équitable à Hollywood– et l’Alliance des producteurs de films et de télévision est enfin, apparemment, prêt à négocier. Selon Date limiteles deux groupes sont prévu de parler à nouveau aujourd’hui, suite à la réunion de vendredi dernier.

Le commerce précise que la réunion est terminée Zoom, pas en personne, et que le but est que la WGA réponde à la contre-proposition de l’AMPTP du 11 août. Et il y a une lueur d’espoir : « Des sources nous disent que d’ici la fin d’aujourd’hui, nous Je suis obligé d’avoir plus de clarté sur les discussions, les points essentiels étant les résidus de streaming basés sur l’audience, les augmentations de salaire, l’IA et la préservation de la salle des écrivains … L’un des points de l’accord que les studios pensent offrir est de s’assurer que le scénario les écrivains reçoivent des frais de révision à l’avance avec leurs frais principaux, avant qu’une révision ne soit effectuée.

Bien sûr, la « clarté » ne signifie pas qu’un accord se rapproche, mais il est plus proche qu’il ne l’était pendant la période l’AMPTP ne rencontrerait pas du tout la WGA.

