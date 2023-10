Lewiston, dans le Maine, est encore sous le choc de l’acte de violence aléatoire qui a eu lieu mercredi soir au Just-In-Time Recreation et au Schemengees Bar & Grille. À l’heure actuelle, le nombre de morts s’élève toujours à 18 et 13 autres personnes sont blessées. Selon CNNplusieurs forces de l’ordre sont arrivées dans le Maine pour aider à mener une chasse à l’homme massive contre Robert Card, 40 ans, l’homme soupçonné d’avoir commis la fusillade de masse, mais elles sont confrontées à plusieurs défis uniques pour traduire Card en justice.

Card est un spécialiste de l’approvisionnement en pétrole dans la Réserve de l’Armée et, bien qu’il n’ait jamais participé à des combats, a déclaré un ancien collègue nommé Clifford Steeves. CNN Ce Card est hautement qualifié dans le maniement des armes et était l’un des meilleurs tireurs d’élite de leur unité. De plus, les autorités pensent que Card est familier avec le plein air et les preuves les portent à croire que cette fusillade et sa fuite ont été très bien planifiées. L’un de ces éléments de preuve est l’endroit où le véhicule de Card a été retrouvé, à la rampe de mise à l’eau de Pejepscot à Lisbonne, dans le Maine. Il est possible que Card ait utilisé les voies navigables sans caméra pour fuir inaperçu.

« La question est : a-t-il un bateau là-bas ? Ou est-il conscient d’un bateau qu’il pourrait emmener là-bas, et est-ce une deuxième partie du plan, ou simplement parce qu’il a fait son tir et qu’il est en mode évasion et que c’est là qu’il s’est retrouvé ? Ce sont des inconnues », a déclaré CNN John Miller, analyste en chef de l’application de la loi et du renseignement.

CNN met également en lumière de nouvelles informations sur ce qui s’est exactement passé à l’intérieur de la piste de bowling lorsque Card aurait « prétendument » commencé son déchaînement et une certaine reconnaissance de ceux qui ont perdu la vie. Un homme nommé Bill Young et son fils Aaron, âgé de 14 ans, ont tous deux été mortellement abattus à l’intérieur du bowling. Un autre homme, Michael Deslauriers II, a été tué lorsque lui et un ami ont tenté d’arrêter le tireur, a déclaré Michael Deslauriers Sr. dans une publication sur Facebook.

À l’heure actuelle, Robert Card est toujours en liberté et nous encourageons tous les habitants de la région à rester en sécurité et vigilants à l’égard de votre environnement. Veuillez contacter les autorités si vous disposez d’informations qui pourraient être utiles. si tu vois quelque chose, dis quelque chose.