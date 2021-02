Mise à jour sur la filtration de l’air dans les écoles [2021] par Camfil USA

Un air plus propre est non seulement un facteur de réduction du risque de propagation du COVID-19 dans les bâtiments publics, mais il est également lié à une amélioration de la cognition et de la productivité.

Que devraient faire les écoles pour assurer la sécurité de l’air?

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) recommande que les écoles assurent une ventilation adéquate et augmentent le flux d’air total dans les espaces occupés, si possible.

Riverdale, 26 février 2021 (GLOBE NEWSWIRE) – La qualité de l’air est actuellement au premier plan de l’attention du public en raison de la nature de la pandémie actuelle. Bien qu’une filtration de l’air efficace puisse réduire le risque d’infection dans les lieux publics, l’amélioration de la qualité de l’air est une étape vers l’amélioration de la santé publique globale, en particulier celle des jeunes enfants et adolescents en développement lorsqu’ils retournent à l’école en personne.

Bien que de nombreux parents aient opté pour que leurs enfants fréquentent l’école virtuellement, les enseignants et les élèves qui fréquentent l’école en personne doivent bénéficier d’une protection adéquate contre la mauvaise qualité de l’air intérieur. Bien que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) recommande de garder les fenêtres ouvertes autant que possible, certains climats et facteurs environnementaux (tels que l’emplacement adjacent à une route très fréquentée) rendent cela impraticable et dangereux pour de nombreuses écoles. Lisez l’histoire complète ici: >> Que devraient faire les écoles pour assurer la sécurité de l’air? >>.

L’importance de la qualité de l’air dans les écoles

Outre les risques d’infection au COVID-19, l’amélioration de la qualité de l’air est essentielle pour la santé des élèves. Avec le développement du système immunitaire et la croissance des poumons, les enfants sont particulièrement vulnérables aux effets d’une mauvaise qualité de l’air. L’UNICEF (le Fonds des Nations Unies pour l’enfance) explique que cela est dû au fait qu’en moyenne, les enfants inhalent un plus grand volume d’air proportionnellement à leur taille corporelle par respiration que les adultes. Cela signifie également que les enfants inhalent un plus grand volume proportionnel de produits chimiques dangereux et de particules.

Les bâtiments scolaires sont loin d’être l’environnement idéal pour la croissance des enfants, la qualité de l’air intérieur étant affectée non seulement par la pollution provenant de sources extérieures (routes très fréquentées, par exemple), mais aussi parce que les bâtiments eux-mêmes émettent souvent des substances dangereuses. Les écoles des bâtiments plus anciens ont tendance à rejeter dans l’air des résidus de matériaux de construction toxiques et obsolètes. Toutes les écoles sont exposées à des volumes élevés de COV (composés organiques volatils) provenant de sources telles que les liquides de nettoyage, les fournitures d’enseignement, les matériaux de construction et certaines peintures.

Respirer de l’air plus pur permet aux enfants de bénéficier d’une humeur et d’une productivité améliorées, d’un meilleur système immunitaire, de poumons plus propres, d’une réduction des symptômes d’allergie et d’asthme, et même d’une durée de vie plus longue en moyenne.

Solutions d’air intérieur pour les écoles, selon les experts.

Les experts en filtration de l’air de Camfil, l’un des principaux fabricants et chercheurs de filtration de l’air au monde, recommandent les systèmes de filtration supplémentaires suivants pour les écoles. Comme ces deux systèmes sont autonomes de purification de l’air, ils ne nécessitent pas de remplacer ou d’adapter le système de CVC d’un bâtiment, ce qui serait une impossibilité financière pour de nombreuses écoles. Les deux purificateurs d’air sont conçus pour être utilisés dans des pièces de différentes tailles que l’on trouve couramment dans les écoles. Les unités sont conçues pour fonctionner silencieusement, afin de ne pas perturber l’enseignement en classe ou la concentration des élèves.

1. Purificateur d’air City M de Camfil

Le purificateur d’air City M comprend un filtre à particules de qualité HEPA et un filtre moléculaire qui fonctionnent ensemble pour éliminer la poussière, les contaminants, les COV nocifs et les odeurs pour un air intérieur plus sain. Le purificateur d’air City M consomme 50% moins d’énergie que les appareils concurrents. En savoir plus sur le City M ici.

2. CamCleaner CC500 de Camfil

Le purificateur d’air CamCleaner CC500 a été conçu à l’origine au début de la pandémie pour les hôpitaux qui devaient créer des zones d’isolation sous pression négative. L’unité a également été conçue pour servir de purificateur d’air autonome pour les bureaux, les écoles et d’autres bâtiments publics. Le préfiltre MERV-9 / 9A du CC500 prolonge la durée de vie du filtre HEPA à 99,99%, ce qui réduit les coûts globaux de fonctionnement et de maintenance. En savoir plus sur le CamCleaner CC500 ici.

Pour plus d’informations sur le purificateur d’air adapté à votre école, laissez un expert local de Camfil vous aider.

Solutions Camfil Clean Air pour la filtration de l’air dans les écoles

Camfil estime que respirer de l’air pur devrait être un droit de l’homme. Depuis plus d’un demi-siècle, Camfil dans le monde entier aide les gens à respirer un air plus pur. En tant que fabricant leader de solutions d’air pur haut de gamme, nous fournissons des systèmes commerciaux et industriels pour la filtration de l’air et le contrôle de la pollution de l’air qui améliorent la productivité des travailleurs et des équipements, minimisent la consommation d’énergie et bénéficient à la santé humaine et à l’environnement. Au cours de la pandémie COVID-19, Camfil a appliqué ses décennies d’expérience dans le confinement de la biosécurité, la santé et d’autres secteurs de l’industrie de la filtration de l’air pour fournir des solutions technologiques au public ainsi qu’aux hôpitaux et aux établissements de santé. Pour entrer en contact avec un consultant Camfil local, veuillez cliquer ici.

