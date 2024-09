Mise à jour sur la blessure de Sam LaPorta : le TE des Lions de Détroit se fait une entorse à la cheville contre les Cardinals lors de la semaine 3

Lions de Détroit L’ailier rapproché Sam LaPorta a souffert d’une entorse à la cheville droite, selon l’entraîneur-chef Dan Campbell.

LaPorta a été transporté aux vestiaires juste avant la mi-temps, est revenu sur le terrain et a boité plusieurs fois. dans la victoire 20-13 des Lions contre les Cardinals de l’Arizona le dimanche après-midi de la semaine 3 de la saison NFL.

LaPorta a quitté le terrain avec précaution après le Lions » troisième touchdown juste avant la mi-temps sur un jeu de crochet et d’échelle. Il a été montré sur la diffusion de Fox en train d’être transporté aux vestiaires pendant le coup d’envoi qui a suivi.

Il était de retour lors de la première possession des Lions du troisième quart-temps. Mais après avoir traversé la formation et bloqué sur le deuxième jeu, il a boité jusqu’à la ligne de touche et s’est retrouvé sur le banc avec un sac de glace autour de sa cheville droite et jugé douteux de revenirIl a été remplacé par le remplaçant Brock Wright.

LaPorta est revenu au jeu mais a boité après plusieurs autres snaps. Il n’a pas fait d’autre réception et a terminé avec deux réceptions pour 36 yards sur deux cibles. Il a huit réceptions pour 94 yards en trois matchs.

Une blessure affecte le football fantastique, avec LaPorta classé parmi les meilleurs tight ends de la ligue malgré son début de saison lent.

Les Lions ont subi de nombreuses blessures en première mi-temps. Le cornerback recrue Terrion Arnold s’est blessé au genou Les Cardinals de l’Arizona » premier drive, mais retour au jeu.

Le secondeur Derrick Barnes a été évacué du terrain au deuxième quart-temps en raison d’une blessure au genou et a été exclu, le plaqueur défensif Alim McNeill est sorti tôt en raison d’une blessure à l’épaule, et le demi défensif Brian Branch s’est blessé au cou lors d’un coup dangereux au quatrième quart-temps.

Les Lions étaient déjà privés du secondeur et capitaine Alex Anzalone, écarté avant le match après avoir subi une commotion cérébrale la semaine dernière. Le cornerback Ennis Rakestraw Jr. (ischio-jambiers) et le safety Ifeatu Melifonwu (Achille/cheville) étaient également écartés.

Jared Ramsey est un journaliste sportif pour le Presse gratuite de Détroit couvrant les équipes professionnelles de la ville, les deux universités phares de l’État et bien plus encore. Suivez Jared sur X @jared_ramsey22et envoyez-lui un e-mail à [email protected].

