Mise à jour sur la blessure de Haaland de Guardiola après la victoire de City

Manchester City a battu Leicester City 1-0 samedi pour prendre la tête du classement. Le seul but du match est venu d’un brillant coup franc du milieu de terrain vedette Kevin De Bruyne. Malgré la victoire, les leaders de la ligue n’ont pas vraiment semblé très à l’aise tout au long du match.

Samedi était le premier match de Premier League de la campagne en cours que l’attaquant superstar Erling Haaland a manqué pour son nouveau club. L’international norvégien a raté le match à Leicester en raison d’une contusion au ligament du pied. Haaland s’est blessé lors de son retour au Borussia Dortmund lors d’un match de Ligue des champions en milieu de semaine. Il a dû être remplacé à la mi-temps pour éviter tout autre dommage.

Statut de la blessure de Haaland

Après la dernière victoire de Manchester City, le manager Pep Guardiola a affirmé que Haaland pourrait avoir plus de temps pour se reposer.

“Je suis pratiquement sure [he will] ne pas [play] contre Séville d’abord parce que nous sommes déjà qualifiés », a déclaré Guardiola. « Contre Fulham, on verra. Nous avons six ou sept jours jusque-là, donc nous verrons.

Le match nul contre Dortmund mardi a permis à City de terminer la phase de groupes de la Ligue des champions à la première place. Bien qu’ils puissent encore terminer à égalité de points avec l’équipe de Bundesliga, City détient le bris d’égalité contre Dortmund.

Le prochain match de City en Premier League aura lieu contre Fulham le samedi 5 novembre. Une autre semaine complète pour permettre à Haaland de guérir pourrait être extrêmement utile dans la course au titre du club. Guardiola ne voudra certainement pas risquer d’endommager davantage sa superstar.

Haaland a été un succès retentissant depuis son arrivée de Dortmund cet été. Il a déjà réussi 17 buts en seulement 11 matches de Premier League. Cela n’inclut pas les cinq autres buts qu’il a marqués lors du match de la Ligue des champions. Alors que le record actuel de buts marqués en Premier League de 38 matchs est actuellement détenu par Mohamed Salah avec 32, Haaland est déjà à plus de la moitié du chemin.

