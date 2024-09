Mise à jour sur la blessure de Cam Rising : le statut du QB de l’Utah contre l’Utah State révélé

Après une semaine d’incertitude sur le statut du quarterback Came montante le Les Utes de l’Utah sachez maintenant qu’il ne sera pas titulaire pour le match des Utah Utes contre son rival Aggies de l’État de l’Utah. Ce sera plutôt Isaac Wilson, le frère cadet du quarterback de la NFL Zach Wilson, par Pete Thamel. Rising sera habillé et échauffé pour le match, selon Thamel.

Cela survient une semaine après que Rising se soit blessé lors de la victoire de l’Utah contre Baylor et a été contraint de quitter le terrain. Il s’agissait apparemment d’une blessure à la main qu’il avait subie lorsqu’il est tombé au sol. Fait important, la blessure concernait sa main de lancer. Plus tard, Rising a été vu sur le bord du terrain en tenue de ville.

Alors qu’il était sur le bord du terrain après la victoire de l’Utah, Cam Rising a été vu portant un bandage sur ses deux majeurs. Cependant, lors de sa conférence de presse d’après-match, l’entraîneur-chef Kyle Whittingham « Nous ne pensons pas que ce soit grave. »

Avant de quitter le match contre Baylor en raison de sa blessure, Cam Rising jouait bien, lançant pour 92 yards et deux touchdowns. Il sera remplacé par un véritable freshman Isaac Wilson Au poste de quarterback, Wilson a été moins régulier que Rising, complétant quatre passes sur neuf pour 30 yards. Malgré tout, avec lui à la tête de l’attaque, Utah a pu conserver sa victoire et passer à 2-0 sur la saison.

Regardez les matchs de football universitaire en direct – Essayez gratuitement Fubo ! Cliquez ICI MAINTENANT

Économisez 30 $ sur votre premier mois de Fubo en CLIQUANT ICI MAINTENANT ! Pendant une durée limitée, vous pouvez obtenir votre premier mois d’abonnement Fubo pour seulement 49,99 $. Diffusez ESPN, ABC, CBS, FOX, NBC et plus de 200 chaînes de télévision en direct et de sport sans câble. (Plans participants uniquement. Des taxes et des frais peuvent s’appliquer.)