Mise à jour sur la blessure de Breece Hall et son statut face aux Patriots lors de la semaine 3

Jeudi à 20h15 HE au MetLife Stadium, Breece Hall et les Jets de New York affronteront les Patriots de la Nouvelle-Angleterre lors de la semaine 3. Hall a réalisé 14 courses pour 62 yards lors de son dernier match. Est-ce que Breece Hall jouera cette semaine ? Hall apparaît sur la liste des blessés cette semaine (participation complète à l'entraînement, quadriceps). Son statut de joueur n'est pas indiqué pour le moment.

Les Jets n’ont aucun autre RB sur le rapport de blessure. Statistiques de Breece Hall en 2024 Hall a couru pour 116 yards, le meilleur total de son équipe, sur 30 tentatives (58 ypg) et a marqué un TD au sol.

Hall a également attrapé 12 ballons pour 91 yards (45,5 ypg). Hall a marqué un TD grâce au jeu de passe. Le prochain match des Jets Confrontation : Jets de New York contre Patriots de la Nouvelle-Angleterre

Jets de New York contre Patriots de la Nouvelle-Angleterre Temps: 20h15 HE

20h15 HE Date: 19 septembre 2024

19 septembre 2024 Chaîne de télévision : Amazon Prime Video

Diffusion en direct : Fubo (Des restrictions régionales peuvent s'appliquer)

Journal de jeu de Breece Hall en 2024 Semaine 1 chez les 49ers : 16 VOITURE, 54 YDS, 1 TD, 5 REC, 39 YDS

Semaine 2 chez les Titans : 14 VOITURE, 62 YDS, 0 TD, 7 REC, 52 YDS, 1 REC TD

